Claudia Rivera Vivanco jamás buscará la victoria electoral en la mesa, pero esperará pacientemente los resultados oficiales del IEE para dar su pronunciamiento.

Si bien el búnker de la candidata de Morena-PT, no dio la impresión de ser un cementerio a lo largo del proceso desarrollado este domingos seis de junio porque en la sala de prensa del Quinta Real a lo largo del día únicamente se encontraba al equipo de prensa del Movimiento Regeneración Nacional.

El arribo del secretario de organización morenista, Aristóteles Belmont medio calentó el ambiente de esta fuerza electoral que emergió con gran fuerza con la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien a partir de este domingo verá como su ilusión se desplomó más rápido que los partidos de oposición que todos los días crítica.

El secretario de organización comenzó a dar forma a la espera en conocer primero el resultado oficial para pronunciarse sobre el ejercicio democrático de los este primer domingo.

Así, el equipo de la planilla de Claudia Rivera se presentó antes de las 10.00 horas, como indicó el staff de prensa de Morena. Los rostros del equipo de regidores de Claudia no eran adustos, pero tampoco emanaban la felicidad del triunfo.

En ese marco, Leobardo Rodríguez Juárez, precisó que su movimiento se construyó a ras de piso y con el voto ciudadano libre, por lo que no usarán argumentos leguleyos para impugnar.

“Este movimiento no se construyó jamás ganando en la mesa, será en las urnas, al ras de piso, lo ganamos bien o no lo ganamos, no vamos a ocupar argumentos leguleyos para hacernos de algo que no nos corresponde”, subrayó.

Bajo esa perspectiva, refrendó, que no pelearán la victoria en la mesa electoral a través de las impugnaciones que el árbitro electoral poblano no ha dado cause.

"Nosotros nunca buscaremos el triunfo en la mesa. Este movimiento jamás se construyó ganando nada en la mesa; lo que este movimiento ha ganado es por el pueblo, a ras del suelo, en las urnas".

Refrendó que cuando los morenistas obtienen un triunfo, lo ganan bien y si no no lo ganan.

"Esta es la lógica de Morena, si el pueblo nos favorece, nos favorece por el voto, ganamos, así lo haremos, sino no vamos a ocuparlos de ganar en la mesa, pero si ganamos siempre indicamos que nos corresponde, pero nunca al contrario".

Valoró que la contienda se haya realizado en paz en su generalidad, aunque también observaron varias irregularidades que fueron documentadas y que el árbitro electoral tendrá que dar el curso correspondiente.

"Hasta este momento consideramos que la jornada se desarrolló en paz y estamos en la espera del Prep".

En ese contexto refrendó que a lo largo de la campaña y el día de los comicios se registraron irregularidades que fueron documentandas, motivo que derivará en el resultado final del conteo.

“Tenemos que decir claramente que aunque haya sido una jornada pacífica, hubo irregularidades que serán documentadas ante las autoridades, pese a ello, la jornada se desarrolló en calma y paz".

Insistió que la candidata Claudia Rivera se presentará hasta que se formalizan los resultados los que digan la autoridad electoral y estará leobardo para profundizar sobre el proceso.

Agradeció a cada uno de los que hoy se volcaron en apoyo al Partido del Trabajo y a la coalición de Juntos Haremos Historia por vigilar las casillas en Puebla capital y al interior del estado.

"A todos los actores que han participado en esta contienda agradecemos. Este equipo se mantiene con la dignidad intacta y así continuaremos, y se dará el pronunciamiento oficial de hoy hasta el resultado oficial. Nosotros estamos aremos convencidos de que continuaremos haciendo historia en materia de una agenda de Derechos Humanos, en materia de las minorías que iremos consolidando".

Bajo esa perspectiva, Jorge Eduardo Covián Carrizales precisó que la coalición de Morena y del PT no contrató encuestas de salida como otros contendientes por eso esperarán hasta el último momento.

“Es un movimiento amplio que continúa que cada uno de nosotros tenemos una trayectoria política y social. Este movimiento a nivel nacional se consolida, como no tuvimos encuesta de salida toda la información está basada en el gran equipo que ha defendido las casillas que tienen las actas en su mano y con información oficial lo vamos a informar”.