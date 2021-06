El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, convocó a la unidad de las y los ciudadanos, dijo que es tiempo de trabajar y que se brinque la competencia electoral. Afirmó que su gobierno entrega buenos resultados de la jornada electoral pues aunque hubo 239 incidencias no se comparan con las que se registraron en 2018. A su vez, el jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que tendrá saludo de cortesía política con Eduardo Rivera Pérez y con todas las autoridades electas cuando ya tengan su reconocimiento.

“Felicito las posiciones de los candidatos que participaron, avancemos en beneficio de esta gran ciudad, es tiempo de hacer política, es tiempo de llamar a trabajar, a la unidad de los poblanos. Yo llamo a la unidad de los poblanos, cada dirigencia, cada líder partidario llamará en todo caso a la posición que desee dentro de sus partidos".

"El gobernador del estado llama a la unidad de los poblanos para que brinquemos de la competencia electoral a la competencia por ser cada municipio y nuestro estado cada vez más grandes y fuertes, felicito a todos, es tiempo de hacer política, buena política”, refirió el mandatario local.

En conferencia de prensa, el gobernador, aplaudió la participación ciudadana de más del 50 por ciento del listado nominal, en estas elecciones intermedias en las que se eligieron a 2 mil 285 representantes populares. Afirmó que su gobierno cumplió pues además del despliegue en materia de seguridad, no metió las manos en el proceso electoral.

“El gobierno cumplió, no metió a ninguna estructura a funcionar del gobierno del estado, ninguna, ningún vehículo, nada y todo el poder del estado garantizando el voto del estado, me siento muy orgulloso de todo este gran equipo con el que estamos haciendo un gobierno en Puebla”, dijo el mandatario local, quien resaltó que él no creó una estructura electoral como acostumbraron los gobiernos anteriores.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que en cada puntos del estado se reforzó la seguridad con el objetivo de que las y los ciudadanos salieran a votar tranquilos y en donde hubo incidencias, dijo que su administración actúa de forma oportuna.

Sin adelantarse a 2024

A pesar de que las dirigencias del PRI, PAN y PRD afirman que el triunfo de 2021 y especialmente por lograr los municipios de la zona metropolitana es el inicio de un triunfo electoral para 2024, el gobernador refirió que nadie debe adelantarse al proceso en tres años, pues cada elección es diferente.

Cuestionado en torno a la postura asumida por los dirigentes de las tres fuerzas políticas, Néstor Medina, Genoveva Huerta y Carlos Martínez, el mandatario local dijo que estaban contentos, estaban felices, pero resaltó que las elecciones de este año no serán las mismas que en 2024.

“Estaban contentos, estaban felices, todos los triunfos cuadriplican y demás, no vamos hablar de 2024, no vamos hablar, Puebla estado no es zona metropolitana eso sí se los digo y las condiciones de 2018 no fueron las condiciones 2021 y las de 2021 no son las de 2024, por favor, hay que tener un poquito de experiencia política”, comentó el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

A su vez, señaló que con Eduardo Rivera Pérez al igual que con el resto de los candidatos electos tendrá reunión cuando terminen los litigios electorales y con cada uno trabajará y tendrá un saludo de cortesía política.

Elecciones extraordinarias dejarán fuera a Morena

Ya en otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que las elecciones extraordinarias en San José Miahuatlán y Teotlalco tendrán que ser sólo con los partidos políticos que en su momento registraron candidatos, es decir que, Morena por sus conflictos internos que derivaron en no registrar a candidatos no podrá participar.

Lamentó los hechos ocurridos en ambas demarcaciones que provocará un nuevo proceso electoral extraordinario: “Tendrá que haber comicios extraordinarios en las que sólo participarán los partidos que participaron, de acuerdo porque los que impidieron la celebración no van a participar porque solamente se sujetan a elección extraordinaria a los que participaron en la ordinaria”, comentó.

El gobernador reconoció a la sociedad en general y dijo que se siente feliz y satisfecho con los resultados electorales, los que por cierto refrentan el triunfo de Morena, PT y sus aliados en las Cámaras de Diputados Federal y de Puebla.