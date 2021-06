Ansiedad, trastorno depresivo desde leve, moderado hasta severo; estrés agudo y postraumático y síndrome de fatiga laboral, son algunos de los problemas mentales que han presentado trabajadores de la salud y pacientes del IMSS ante el Covid-19 en Puebla.

Por lo tanto, la Oficina de Representación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un programa psicológico para trabajadores y derechohabientes que han padecido la enfermedad pandémica.

Ante la emergencia sanitaria, desde junio del año 2020, se implementaron los programas a personas que han cursado con problemas psicológicos secundarios por la enfermedad producto del SARS-CoV-2.

Al inicio, fue para los trabajadores que se encuentran en primera línea de batalla atendiendo pacientes con Covid-19.

Sin embargo, por las secuelas de esta enfermedad el programa se amplió a los derechohabientes con la finalidad de reincorporarlos a la vida cotidiana mejorando su bienestar físico y mental.

La institución se ha dado a la tarea de apoyar y orientar por medio de tratamientos psicológicos y terapias ocupacionales a quien lo requiera ya sea la base trabajadora o población en general.

Hasta la fecha se han registrado 11 mil 186 consultas individuales otorgadas de junio del año 2020 a la fecha, donde se han detectado trabajadores con dichos males mentales.

Incluso, en algunos casos se han enviado a Interconsulta con Psiquiatría, además de que se han otorgado 5 mil 401 terapias, dando un total de 11 mil 714 adscritos en los diferentes hospitales del IMSS en Puebla.

De esta manera, se incorporaron a este programa 19 psicólogos, aparte del personal de base que conforma la plantilla de Psicología, adscritos a las Unidades de Medicina Familiar (FMU) No. 1, No. 2, No. 6, No. 11, No. 12, No. 55 y No. 57.

Este personal está ubicado en las Unidades Hospitalarias como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5 Metepec, No. 15 de Tehuacán, No. 23 Teziutlán y No. 20 “La Margarita”.

En los derechohabientes el diagnóstico más común es por estrés postraumático, debido a su estancia en la terapia intensiva y en áreas de recuperación Covid.