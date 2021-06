Eduardo Rivera Pérez virtual triunfador del proceso electoral deberá comenzar a trabajar desde su primer día en beneficio de todos los sectores de la sociedad sin privilegios partidstas, advirtió el grupo de especialistas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Además, durante la Mesa de Análisis del Proceso Electoral, Junio 2021 el decano de Ciencias Sociales, Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo; la catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Claudia Ramón Pérez y el director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, Valente Tallabs González, refrendaron que lejos del hartazgo de los ciudadanos, el sufragante ya abrió los ojos al darse cuenta de la efectividad de su voto para reprobar a los malos gobiernos.

Ramón Pérez priorizó un par de factores en la incidencia directa del cambio logrado por el representante del PAN-PRI-PRD-PSI-CPP: "El hartazgo y salieron a votar porque ese hartazgo, lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, es lo que propicia que no se quiera continuar en lo mismo ¿no? y por eso también se plantea, que el siguiente paso, es un voto reflexionado que permita entonces escoger lo mejor para no acentuar, es lo menos peor".

La especialista en política insistió que Rivera Pérez deberá de gobernar para todos.

Bajo esa perspectiva, el decano de Ciencias Sociales, De la Barquera y Arroyo, subrayó cuando se analiza el desempeño del análisis de los alcaldes de oposición no solo debe desarrollar un gran papel sino un excelente papel.

"Porque de lo contrario generalmente no repiten hacer un mejor papel; mejor que el de la señora Claudia Rivera".

Además aprovechó la ocasión para asegurar que el trabajo detonado por la alcaldesa con licencia en estos poco más de dos años no es la gran ciencia y hasta él lo podría hacer mejor.

"Pero se trata de hacerlo de una manera excelente porque de lo contrario no repiten (en los cargos)".

Consideró que Eduardo Rivera Rivera está joven y al tener otras aspiraciones deberá dar resultados positivos para todos.

"Si (Eduardo) quiere seguir su carrera política, sin interrupciones forzadas, pues tiene que hacer un papel excelente para que pueda seguir en otra etapa".

Valoró que la excelencia es importante y este factor en ocasiones no lo entienden los dirigentes de partidos de oposición.

"No se trata nada más de hacer las cosas bien, sino excelentes porque no no alcanza para repetir tiene que ser el gobierno excelente es todo un reto".

Autonomía de gobierno

En ese contexto, el decano de Ciencias Sociales, insistió que el trabajo de excelencia respetuoso diario es la base para acallar críticas.

Claudia Ramón proyectó que el trabajo también deberá arropar ese respeto a los diferentes gobiernos que rigen la vida del país.

Priorizó que la autonomía de los tres órdenes gubernamentales también deberá enmarcar esa relación entre el ayuntamiento y la administración estatal.