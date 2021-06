Las llamadas elecciones más grandes de la historia de México tuvieron como ingrediente especial la presencia de varias personalidades de la farándula y del mundo deportivo para entrar al de la política.

Cantantes, actrices, influencers y hasta una ex Miss Universo contendieron por algún cargo de elección popular; sin embargo, a diferencia del ex futbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, ellos no pudieron seguir sus pasos en las urnas.

Muchos de los hoy ex candidatos no pudieron sacar ventaja de su fama para lograr el objetivo tanto de ellos como de los partidos que apostaron por ellos, pues en muchos casos, la sociedad catalogó esta clase de postulaciones como una burla.

A pesar de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ha arrojado resultados preliminares, estos significan una aproximación fiel de las preferencias del electorado que participó el pasado 6 de junio.

¿Qué famosos se estrellaron en las urnas?

Alfredo Adame, RSP, Distrito 14 Tlalpan, CDMX

Uno de los casos más sonados en estas elecciones 2021, fue sin duda el actor y ex conductor de Televisa, Alfredo Adame, quien de la mano de Redes Sociales Progresistas (RSP) buscaron la diputación federal por el distrito 14 de la alcaldía Tlalpan.

Con todo las polémicas que envolvieron a Alfredo Adame, no pudo cumplir con el objetivo e incluso no llegó ni al 1% de los votantes al sumar mil 119 votos, convirtiéndose en el último lugar en su contienda. El ex conductor de Hoy fue vencido por su ex cuñada, la actriz Rocío Banquells, quien triunfó abanderada por la alianza del PRI-PAN y PRD.

Lupita Jones por gubernatura de Baja California

La ganadora del concurso de belleza Miss Universo en 1991, Lupita Jones se fue a lo grande y contendió por la gubernatura de Baja California con la coalición “Va por México” conformada por el PRI-PAN-PRD.

Sin embargo, la ex Miss Universo no pudo triunfar en las urnas al sumar 95 mil 578 votos, quedando en tercer lugar por abajo de Marina del Pilar Ávila de Morena, y del nuevo gobernador, Jorge Hank del PES.

Tinieblas, RSP, alcaldía Venustiano Carranza

Manuel Leal Navarro, el famoso luchador conocido como Tinieblas se lanzó como candidato para la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, acompañado del partido RSP.

Al igual que su compañero de bancada, Alfredo Adame, no le fue muy bien en las urnas, pues sumó mil 842 votos, lo que significó el 0.8% de participación.

José Joel, PES, diputación local Distrito 5

El hijo del legendario Príncipe de la Canción, José José, buscó de la mano del Partido Encuentro Social (PES) luchar por el Distrito local 5 de la Ciudad de México una diputación.

El también cantante apenas registró mil 917 votos dejando así el 1.43%, de las preferencias de los electores.

Lady Tacos de Canasta, Elige, diputación local

Francisco Martínez Ventura, conocido en el mundo del internet como Lady Tacos de Canasta, también se unió a la lista de celebridades que participaron este 6 de junio.

La famosa vendedora de tacos buscó una diputación local en la Ciudad de México por el partido Elige registrando mil 433 votos, es decir, 1.05%.

Paquita la del Barrio, MC, diputación local, Misantla

Otro de los casos más sonados en estas elecciones 2021 fue el de Francisca Viveros Barradas, conocida en todo México como Paquita la del Barrio, quien obtuvo 12 mil 816 votos.

La intérprete de Rata de dos patas buscaba ser como diputada local en Misantla, Veracruz, pero sólo tuvo el 9.55% de la votación.

Vicente Fernández Jr., PES, diputación local, Tonalá, Jalisco

El hijo del legendario Vicente Fernández compitió en el Distrito 20 de Tonalá, Jalisco, para buscar la diputación local de la mano del PES.

A pesar de una campaña llena de apoyo por parte de su pareja, “la Kardashian mexicana” obtuvo el 1.5% de los votos, es decir, 1,663 sufragios.