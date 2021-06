Felipe Hernández Tlatelpa, "El Pirulí", no es el responsable del asesinato de estudiantes de Medicina y un conductor de Uber, en 2020. Los culpables están encarcelados y el reo fugado es líder de una banda denominada “Los Pirulís” que opera en Huejotzingo, dedicada a diversas acciones delictivas. El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, desmintió las versiones que se han vertido sobre el tema.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo estatal explicó que los homicidas de los estudiantes de Medicina de la BUAP y de la UPAEP, así como de un conductor de un taxi ejecutivo son "Lizeth Ramírez Castro, Pablo Jesús Juárez Amador y Ángel Juárez Espinosa", quienes están encarcelados.

El mandatario local lamentó la falta de verificación de la información y a su vez respondió al rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín quien dio por hecho este tema, incluso señaló que ha pedido a la Fiscalía General del Estado que se difunda información del perfil del reo fugado.

“Este Felipe Hernández Tlatelpa fue detenido el 24 de noviembre de 2020, él encabezaba una banda que operaba en la misma zona de Huejotzingo y es una banda que a él le apodan 'El Pirulí' y a ellos les apodan 'Los Pirulís'".

"Es una banda grande, la de los homicidas de los estudiantes y el conductor de Uber era un grupo de delincuentes con mucho menos influencia, así es que quede claro, porque por ahí un rector de una universidad privada se escandalizó y dijo cosas sin verificar y la prensa ya difundió, no, no es así, hoy le he pedido a la Fiscalía del Estado que envíe un boletín de todo esto”, aclaró el gobernador.

El mandatario local se refirió a este tema como filtraciones mal intencionadas, de esta forma aclaró que los responsables de los asesinatos cometidos en 2020, luego de que los jóvenes acudieron al Carnaval de Huejotzingo, están encarcelados.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal aclaró que la fuga de cualquier persona privada de su libertad es reprochable y reiteró que su administración está en la búsqueda del delincuente, quien se fugó del penal el pasado domingo, pero reiteró que él estuvo preso por otras acciones delictivas.