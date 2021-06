El voto de castigo por la falta de resultados, fue lo que llevó a la derrota a Claudia Rivera Vivanco, sentenció la virtual candidata ganadora a la reelección por la diputación del Distrito 10, Nora Merino Escamilla.

En videoconferencia de prensa, la también actual presidenta del Congreso de Puebla, señaló que es notorio el voto diferenciado, luego de que ella obtuvo más del 30 por ciento más sufragios que la alcaldesa que buscaba reelegirse.

Destacó que, en su caso, logró ganar gracias a que se encapsuló y aunque sí le afectó en las urnas los pocos resultados de Rivera Vivanco, logró ganar y reelegirse.

“Hubo un voto de castigo, señalamiento particular de lo que la gente ve bien o mal. El tema particular de la candidata, sí nos afectó, he sido puntual mucho antes de que yo fuera candidata, Claudia Rivera, no era el mejor perfil”, sostuvo.

“Que tenga la capacidad de leer el mensaje que le está mandando la ciudadanía, que piense más bien en la reconstrucción y en la falta de resultados que la hicieron perder”, pidió a la alcaldesa con licencia.

Indicó que desde antes, las encuestas no se equivocaban, ya que no era un tema de género, sino de resultados, “cuando nos medimos, mi perfil era el más competitivo, el perfil de quien tuvo la candidatura no lo era”, añadió.

“No hice campaña a su lado, porque entendí que la ciudadanía reprochaba la falta de resultados municipales. La zona metropolitana vota por quien da resultados y por quien cree, claro que nos perjudicó los malos resultados de la candidata, lo que nos logró salpicar”, aseveró la legisladora.

Indicó que en su proyección es que la candidata va a tener 30 por ciento menos de votación: “El voto diferenciado existe, votan por quien conocen y confían, queda claro”, dijo.

Nora Merino dijo que con la llegada de Eduardo Rivera al ayuntamiento de Puebla, pueda haber comunicación respetuosa y constitucional, con las facultades de cada uno: “Seguiré siendo gestora y seré la primera en señalarlo si no hay los apoyos al distrito”.

En cuanto a su reelección, indicó que a pesar de que toda la zona fue a favor de los partidos contrincantes, en su caso, logró el triunfo. “Nos dieron la confianza para reelegirme”, dijo.

Detalló que desde la madrugada del lunes conocieron el resultado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), le da el triunfo con el 42.5 por ciento de los votos.

Explicó que hay 25 actas faltan por contabilizar, pero ya las conocen al tener contar con los documentos, por lo que con ellas aún la constante se mantiene, arriba del 1.5 por ciento a favor de la coalición Morena-PT, con lo que llegarían a 36 mil votos.

“Pudimos encapsularnos, para demostrar que el trabajo se demuestra en las urnas. Mi distrito se encuentra en la capital, y gran parte del distrito federal 9 y 12 que se perdieron”, señaló

“Esto demuestra que el trabajo da resultados, que se puede hacer trabajo y dar resultados, porque la reelección para quienes trabajamos el resultado es abismal”, concluyó.