Coordinación y trabajo conjunto acordaron el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, y el candidato de la coalición “Va por Puebla”, Eduardo Rivera Pérez, electo como alcalde de Puebla, a partir del 15 de octubre. Ambos trabajarán en temas de desarrollo económico, medio ambiente, seguridad, turismo e infraestructura.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta resaltó que “hay que hacer de cada coyuntura un momento estelar en la historia de Puebla”, de esta forma refirió que la reunión de este martes fue amable en donde ambos acordaron trabajar de forma coordinada en los ámbitos territorial, seguridad, desarrollo económico, infraestructura, salud, medio ambiente y lo que implique el desarrollo de la capital.

“Una agenda política que el ayuntamiento tendrá, nosotros seremos muy respetuosos de esa agenda y el estado tiene que ser como poder público, aquel que garantice el pleno ejercicio de las decisiones municipales. Vamos a entablar reuniones con los diferentes sectores de la capital y vamos a buscar construir una planificación metropolitana, para muchos temas, es tiempo de que hagamos equipo todos los poblanos para garantizar el crecimiento de nuestro estado. Hay que crear estrategias, muchas cosas hay que hacer desde la colaboración de los órdenes de gobierno que tú representarás para esta capital y yo representaré para el estado”, dijo el gobernador.

Barbosa Huerta felicitó al candidato del PRIANRD, Eduardo Rivera Pérez por el triunfo que obtuvo el pasado 6 de junio y dijo que se deben respetar las etapas del proceso electoral. Por el momento su administración continuará trabajando con la autoridad municipal actual que encabeza Claudia Rivera Vivanco, de quien destacó su madurez política para aceptar que no fue favorecida por las y los ciudadanos en la jornada electoral.

Disposición y trabajo: Eduardo Rivera

El primero en tomar la palabra fue el candidato electo, Eduardo Rivera Pérez, quien resaltó que ya terminó la campaña electoral y ahora toca trabajar a favor de las y los poblanos. Manifestó su disposición y trabajo en conjunto con el gobierno del estado, a partir del 15 de octubre y por los siguientes tres años, con el único objetivo de lograr que los capitalinos tengan un mejor lugar para vivir.

“Lo que quiero manifestar son estas dos cosas: mi disposición, pero también que he encontrado esta excelente disposición para trabajar en conjunto los próximos tres años, que pueda haber progreso en los próximos tres años. Agradecer la invitación y disposición conjunta de trabajar por el bien de Puebla y por supuesto comprometido a que siempre tengamos diálogo como lo has comentado y me lo has hecho saber y acuerdos para poder trabajar por Puebla, porque los poblanos merecen que trabajemos por Puebla”, dijo Eduardo Rivera Pérez.

El diálogo, dijo, se basó en temas que preocupan a las y los capitalinos, quienes lo único que demandan de las autoridades es atención en diversos rubros, por ello dijo que es importante mantener comunicación y coordinación entre ambos órdenes de gobierno.

“Compartir algunas preocupaciones que he encontrado en el municipio de Puebla, he tenido grata respuesta del gobernador, ambos coincidimos en que hay que hacer equipo para trabajar por Puebla por las y los poblanos, me siento agradecido y contento de que ambos tenemos esta disposición”, dijo el candidato electo.

En los siguientes días, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) otorgará la Constancia de Mayoría al candidato Eduardo Rivera Pérez, quien dijo que trabajará a favor de las y los poblanos, quienes demandan la atención en diferentes problemáticas en la demarcación.