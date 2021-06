Los resultados oficiales de los candidatos electos como diputados y presidentes municipales se darán a conocer este miércoles, pues a partir de las 8 horas sesionarán los Consejo Municipales y Distritales, comentó el presidente del órgano electoral, Miguel Ángel García Onofre, quien refirió que en los casos necesarios se abrirán los paquetes electorales, como en San Martín Texmelucan.

Esta tarde, el órgano electoral local suspendió las mesas de trabajo en las que se determina la cantidad de paquetes electorales que deberán recontarse y las personas que apoyarán en dicho procedimiento, esto sólo obedece a una mejor organización.

“Los resultados para todas las elecciones son el día miércoles a las 8 de la mañana, todos los Consejos Distritales y Municipales sesionarán en sesión especial y permanente para poder determinar resultados oficiales de cada elección, se vuelve a realizar el voto por voto en el caso que sea necesario”, dijo el funcionario electoral.

Ya se realizó la invitación a una sesión permanente virtual del Consejo General del IEE, en seguimiento al cómputo de los Órganos Transitorios, pero esta tarde se suspendieron las mesas de trabajo.

Al abundar con respecto al caso de San Martín Texmelucan, García Onofre refirió que producto del error del diseño en el acta de escrutinio y cómputo se atrae el voto por voto, el resto de la documentación, dijo, llegó de manera adecuada, únicamente se trató del acta de escrutinio y cómputo.

Explicó que el error está relacionado con “el diseño del acta que no establece los espacios para reflejar el voto de los partidos que integran la candidatura común Morena y PT, est solo el espacio para las boletas marcadas para ambos partidos, pero no para las boletas marcadas de manera individual, esta situación no permitió hacer una captura completa donde se pudieran reflejar los tres resultados”, explicó.

Es decir, que los votos para Morena y para PT no se contabilizaron por separado, sin embargo, a pesar de ese error “espero que no tengan variación al resto de los demás partidos y el resultado de la elección, sino únicamente el poder determinar de todos los votos que fueron para esta candidatura común, cuántos corresponden a la candidatura común, cuántos a Morena”, dijo.

El reproche de partidos políticos

A través de sus redes sociales, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, se inconformó por la suspensión de las mesas de trabajo y exigió una explicación de los consejeros electorales.

“Me parece inaceptable que mediante un oficio, el @Puebla_IEE notifique que se suspenden las mesas de trabajo de los Consejos Distritales y Municipales. En el @PANPUEBLA exigimos un reporte detallado de cuáles son los motivos”, dijo.

A estos reclamos se sumó el Partido Encuentro Solidario (PES), pues “sin especificar motivos, en el @Puebla_IEE decidieron arbitrariamente suspender las mesas de trabajo de los Consejos Locales y Municipales. Exigimos la inmediata reanudación de actividades de los consejos en todo el Estado. Estaremos atentos.”, se citó en las redes sociales.