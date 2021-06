Representantes de los candidatos de diversos partidos políticos a la diputación federal por el Distrito 04 con cabecera en Ajalpan exhibieron presuntas irregularidades en los pasados comicios del 06 de junio y que, según datos preliminares, otorgaría el triunfo electoral a la morenista, Inés Parra.

De acuerdo a la información enviada a Intoletancia Diario, representantes de los candidatos de Fuerza por México, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza (Panal), PES, PSI y Movimiento Ciudadano expusieron que durante el conteo de votos detectaron presuntas anomalías tales como: falsificación de boletas, actas cambiadas entre otras lo que ha originado el descontento entre la población.

Y es que exponen que, la candidata de Morena, Inés Parra obtuvo 76 mil votos de una población no mayor a 100 mil habitantes y de cuales regresan el 45 por ciento de boletas que no se ocuparon y esto sin contar los votos que obtuvieron el resto de los partidos; por lo que, aseguran, se alteraron los resultados finales.

"Los ciudadanos están molestos pues señalan que la candidata de Morena, Inés Parra no hizo campaña y solo amenazó a los habitantes que si no salían a votar les iba a quitar el apoyo federal e incluso, se presume la compra de votos. E incluso, encontraron cajas abiertas , cambio de actas, llego una camioneta como a las 1 de la mañana con 50 paquetes electorales , sin resguardo del instituto electoral, que las bajaron súper rápido y que no las abrieron en frente de los representantes", manifestó el representante del partido Fuerza por México tras asegurar que una vez que recopilen toda la evidencia y anomalías pedirán se impugnen las elecciones.

En una de las actas enviadas a esta casa editora se muestra que el total real de la votación es de 420 y le ponen que fue de 533.

Finalmente, exigen a las autoridades electorales se revise a detalle el caso, pues recurrirán hasta las últimas instancias para hacer valer y respetar la decisión de los ciudadanos del Distrito 04 en Ajalpan.