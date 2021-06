Encontrándonos en el sexto mes del año, la música sigue con toda su fuerza con los lanzamientos musicales, colaboraciones y nuevas propuestas, donde como siempre está presente la variedad de géneros musicales y estilos para todos los gustos y edades.

Lo que suena fuerte

El Viaje de Lázaro es un trío de rock mexicano formado por Rubén Limas, Rodrigo Ortega y Memo Andrés, quienes han trabajado en la música por más de dos décadas y que con este grupo salieron a la luz en 2019.

Actualmente suenan con ¿Cuántas Vidas? en todas las plataformas digitales. La canción habla sobre la posibilidad de solucionar los problemas del ego mediante sólo estar en el presente. Compuesta y producida por la banda, grabada en vivo en sesión, recuerda a los “viejos buenos tiempos”, sin trucos de producción ni overdubs.

P!NK el ícono pop internacional, suena con su sencillo “All I Know So Far”. La pieza, producida por Greg Kurstin, fue escrita por P!NK y los compositores ganadores del premios Oscar, Grammy, Tony y Golden Globe, Benj Pasek & Justin Paul.

Este tema forma parte de un proyecto donde se incluirá grabaciones en vivo de la rompe récords y aclamada gira mundial Beautiful Trauma World Tour 2019, su comentado discurso del MTV Video Vanguard Award y "Cover Me In Sunshine" junto a su hija Willow. Además, del álbum, P!NK lanzará All I Know So Far Limited Edition Zine Set. Esta edición limitada presenta imágenes nunca antes vistas del Beautiful Trauma World Tour, capturadas por el galardonado fotógrafo Andrew Macpherson.

Malú, estrena su tema “Secreto a Voces”, una canción fresca y emotiva que abre el camino del que pronto se convertirá en su decimotercer álbum. Malú es una de las voces femeninas indiscutible del pop español.

Sus exitosos álbumes y giras han hecho de su carrera una de las más consolidadas y respetadas en España. Más de dos millones de copias vendidas, 22 discos de Platino, 2 nominaciones a los Grammy Latinos, cinco Premios 40 Principales entre otros.

Bronco está presentando su nuevo sencillo “Quién dijo yo?” de la autoría de José Guadalupe Esparza y que se estrenó en todas las plataformas digitales. La agrupación originaria de Apodaca, Nuevo León, decidió impulsar este tema bajo su propio sello discográfico “Quetono Récords” uniendo fuerzas con Altafonte, para su distribución digital.

“Quién Dijo Yo?” es una cumbia bailable interpretada por Lupe, René y José Adán Esparza, quienes se preguntan si encontrarán a la dueña de su corazón.

Bronco también estrena en su canal oficial de YouTube el vídeo clip que se grabó en la feria ubicada dentro el Parque España en Monterrey, bajo la dirección de Luis Machin, quién cuenta la historia del dueño de una feria que la está pasando mal económicamente por la pandemia, mientras dos de sus trabajadores aprovechan para divertirse en los juegos y lo invitan a unírseles.

Luis Fonsi y Myke Towers juntos en “Bésame”, tema disponible en todas las plataformas digitales. Compuesto por Luis Fonsi, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Keityn y Myke Towers.

“Bésame” fusiona los géneros de la bachata y el pop reggaetón, acompañado de las inconfundibles voces de Fonsi y Towers, artistas puertorriqueños que han llevado la música Latina alrededor del mundo. La canción atrapa a la primera con su ritmo contagioso, reflejado también en el video, dirigido por el reconocido Carlos Pérez y filmado en Miami.

Rodrigo Aizpuru lanza su sencillo “Alma Ranchera” en todas las plataformas digitales. El tema es el primer corte promocional del EP homónimo de dicha canción y que el intérprete de música vernácula está por presentar.

La canción habla de un hombre de campo que muestra su amor por México, la música del Mariachi y tradiciones en la que mezcla la danza, gastronomía y la belleza de la mujer mexicana. El video fue realizado por LB Studios, dirigido por Scarlett Hernández Durán y Rodolfo Hernández. Fue grabado en Patzcuaro, Michoacán.

En la trama se ve a Rodrigo en diferentes locaciones de tan bello pueblo mágico. La canción fue compuesta y producida por Cecilio García Rodríguez.

Andrés Cepeda y Ximena Sariñana cantan “Lo que se va”, un tema con un toque moderno que surge de varios meses de trabajo entre los artistas, donde el resultado es una historia de un amor que se va apagando hasta llegar a su final.

La composición es de Javier Andrés Cuello y Giovanny Andrés Fernández Manzur. Fue grabada entre Ciudad de México, Estados Unidos y Colombia; contó con el trabajo del productor George Noriega en Cutting Cane Studios en Miami. El videoclip fue producido por Madlove y dirigido por Jhonny Hendrix, en un escenario intencionalmente minimalista pero repleto de color.

Ricardo Montaner recientemente estrenó su álbum “Fe”, una producción íntima a la que el llamó una conversación con Dios, narrada en 11 tracks donde Ricardo deja ver su lado interno y espiritual. El álbum es actual en sonido como en forma.

En la parte musical cuenta con la participación de Juan Luis Guerra, Camilo, Mau y Ricky en la composición de algunos temas. El material fue grabado en Miami y Praga.

Morat y Danna Paola lanzan la pieza “Idiota”, El tema la compuso Morat en su origen, junto con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, es uno de esos temas con un patrón rítmico cercano al dembow, uno de los temas de la banda más cercanos al panorama actual latino y por lo que consideran contar con una segunda voz femenina que completara y diera réplica a la historia que esconde.