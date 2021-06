A pesar de que Morena y sus aliados ya no tendrán mayoría calificada para la próxima legislatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí enviará a la Cámara de Diputados iniciativas de reforma constitucional.

Desde Palacio Nacional, apuntó a que una de las iniciativas que enviará "en su momento" será para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar el aumento al costo de la energía eléctrica, dijo.

"Si son necesarias las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen, porque sí son necesarias para el país las voy a presentar”, argumentó.

El titular del Ejecutivo dejó en claro que, en caso de no aprobarse dichas modificaciones, serán los legisladores entrantes quienes asuman el costo político de no favorecer los intereses del pueblo mexicano.

"¿Cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo? La voy a mandar y no va a haber, que espero que sí mayoría calificada, ¿quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa, en caso de que sea así, queda de manifiesto que no son representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados”, dijo.