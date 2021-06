Al mismo tiempo de exigir la renuncia de la dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, alzó la mano para buscar la dirigencia de dicho instituto político.

En entrevista para Intolerancia Diario, el munícipe señaló que los resultados electorales que dejó la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Edgar Garmendia, fue un rotundo fracaso. “Deberían renunciar por decencia”, señaló.

Asimismo, aunque no se descartó para ir al gobierno estatal, una vez que concluya su mandato, dijo que la decisión es del gobernador Miguel Barbosa.

En lo que respecta a la elección del pasado domingo 6 de junio, indicó que fue una fiesta democrática, con una participación histórica en una elección intermedia.

“Lo cholultecas salieron con toda seguridad y tranquilidad, como lo preparamos y nos preparamos para el tema”, señaló.

“Finalmente ahí están los resultados, ahí está la decisión del pueblo, todos los organismos electorales, candidatos y partidos políticos se portaron a la altura”, mencionó el alcalde cholulteca.

De este modo, aprovechó para felicitar a cada uno de los actores políticos de la elección, porque señaló cumplieron con la expectativa de lo que Cholula siempre ha sido, un pueblo inteligente, maduro y que sabe decidir.

-Finalmente, perdió tu partido. ¿Hubo mal candidato?

-Yo no quisiera entrar en juicios con respecto a Morena, a mi partido como bien lo dices, yo creo que esos juicios los tendremos que hacer en su momento en el interior de Morena.

“Creo que debe haber una renovación total de la dirigencia estatal de Morena, por supuesto que fue un rotundo fracaso la administración de estos señores que se decían presidentes estatales y dirigentes del partido”, enfatizó.

Cabe señalar que el partido morena perdió toda la zona metropolitana de la capital del estado, tanto el ayuntamientos, como en diputaciones estatales y federales.

“Por decencia deberían renunciar, pero independientemente de eso vamos a esperar los tiempos del partido, lo sabes soy militante activo y por supuesto alzó la voz también para poder participar en una nueva dirigencia de Morena, que le de viabilidad y oportunidad a los verdaderos militantes de Morena”, señaló.

-¿Otro equipo, otro grupo, un cambio total?

-Gente de Morena, gente real, no inventos, no gente que venga de otros estados, gente que realmente sienta el movimiento y sepa de qué se trata este tema, no improvisados

“Ese es el anuncio que hago, he escuchado a Gabriel Biestro, levantar la mano para regresar a la dirigencia de Morena, bueno yo me apunto en ese sentido de participar también, por qué no, yo sí creo que Morena tiene que retomar el movimiento como fue creado en su momento”, insistió.

-¿Después del 14 de octubre que va a ser de Luis Alberto Arriaga?

-Pues tomarme unas pequeñas vacaciones, disfrutar un poco más de mis hijos y esperar finalmente que nos tiene deparado el destino. Retomar unas cosas de mi profesión de médico y ver qué podemos hacer.

-¿El gobierno del estado no te gustaría ir a trabajar?

-No es una decisión mía, es del gobernador, le tengo un gran aprecio y respeto a Luis Miguel Barbosa.

-¿Vas por la dirigencia de Morena?

-Digamos que lo que me corresponde a mí como militante partidista de Morena me interesa mucho la renovación estatal de Morena por el rotundo fracaso que tuvieron al momento de elegir y hacer las cosas como las hicieron.