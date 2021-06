En México, 3.3 millones de menores de entre 5 a 17 años se encuentran trabajando en diferentes sectores, esta cifra representa un 11.5 por ciento del total de niñas, niños y adolescentes del país, destacó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (Enti) elaborada por el INEGI.

En lo que respecta al “trabajo peligroso”, el cual refiere a los abusos físicos, sexuales o psicológicos a los que se exponen a los menores para realizar trabajos bajo tierra o agua, en alturas peligrosas o bien en condiciones insalubres, usando equipos o herramienta peligrosa, así como en horarios prolongados o nocturnos.

En este apartado, el Inegi destacó que, de los 3.3 millones de menores que trabajan, 6 de cada 10 desarrollan actividades peligrosas, es decir, el 60 por ciento de las niñas, niños o adolescentes que trabaja lo hace en condiciones de riesgo.

Por sexo, es el 64.1 de los hombres menores de edad quienes desempeñan actividades peligrosas, mientras que las mujeres representan el 49.9 por ciento que realizan actividades de esta índole.

De acuerdo a las cifras, de los menores de edad en condición de trabajo, 1.8 millones realizan una ocupación no permitida, 1.3 realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, mientras que 262 mil más deben realizar trabajos no permitidos y quehaceres domésticos en malas condiciones.