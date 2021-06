La polémica en torno a la organización de la Copa América 2021 sigue, pues a tres días de la patada inicial del torneo sudamericano, los once jueces de la Corte Suprema de Brasil harán el juicio tras recibir varios recursos que exigen la suspensión del evento deportivo ante la emergencia sanitaria de coronavirus.

El Partido Socialista Brasileño (PSB) y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos emitieron recursos ante el máximo tribunal del país sudamericano para cancelar o posponer el evento.

EL PSB detalló que el recurso es porque para ellos, "albergar la Copa América representa una absoluta temeridad y negligencia de las autoridades federales para con la salud pública”.

De acuerdo a Infoabe, los jueces tienen hasta la medianoche de hoy para emitir su voto en una sesión virtual extraordinaria la cual definirá el futuro de la Copa América.

Para que el torneo se cancele o se permita, es necesario que se cuente con al menos siete votos, dependiendo la postura.

El torneo sudamericano ha vivido un auténtico calvario, pues inicialmente era elegido para Argentina y Colombia, pero ambas naciones desistieron por la pandemia de coronavirus y la problemática social que ha subido de tono en semanas recientes, respectivamente.

Ante ello, la Conmebol determinó elegir a Brasil como sede de la Copa América y que esta inicie el domingo 13 de junio.

De acuerdo con medios brasileños, la principal razón por la cual se ha generado un profundo rechazo por la Copa América es por la emergencia sanitaria que vive Brasil desde hace varios meses por el coronavirus.

Cifras de las autoridades sanitarias de aquel país señalaron que hasta el momento, acumula más de 17.1 millones de casos confirmados de Covid-19 y casi medio millón de muertes asociadas a la enfermedad.

Tras la decisión de Conmebol de elegir a Brasil como sede de la Copa América, las críticas en el país más grande de Sudamérica, no han parado.

Por otro lado, el respaldo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien se ha caracterizado por negar la gravedad de la pandemia, demeritar el labor de los médicos y dudar de la eficacia de las mascarillas y las vacunas, ha sido una razón más por la que esta decisión ha sido duramente criticada.

La hostilidad ante dicha situación orilló a que las prestigiadas marcas Mastercard y la cervecera Ambev, no darán su patrocinio a esta Copa América.

El torneo está previsto que arranque este domingo 13 de junio con el partido inaugural con Brasil vs. Venezuela en el Estadio de Brasilia.

A 3 DÍAS del inicio de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 ¡No podemos más de la emoción🤗!​



Faltam 3 DIAS para o início da CONMEBOL Copa América 🏆 e não aguentamos mais de tanta emoção🤗



We are only 3 DAYS away from the CONMEBOL Copa América 🏆#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/KUIwOEaOlr