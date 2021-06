Los mexicanos siguen brillando en el mundo del deporte y luego de celebrar hace unas horas el histórico campeonato de Brandon Moreno en la UFC, el piloto azteca de IndyCar, Patricio O'Ward no se quiso quedar atrás, pues sumó su segundo triunfo de la campaña al ganar el Grand Prix de Detroit.

"This is for you buddy!"@PatricioOWard wins the @DetroitGP, and gives a shout to his teammate @FRosenqvist. #INDYCAR pic.twitter.com/76jaAWJa1r