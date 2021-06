Al refrendar que respeta y aceptará la voluntad de los ciudadanos durante la jornada electoral en la cual no fue favorecida, Claudia Rivera insistió que existió una ola de presuntas irregularidades previo a la contienda, durante el conteo y después del escrutinio a través de diferentes protagonistas.

La excandidata de Morena-PT a la alcaldía de Puebla, insistió que no impugnará el resultado por ser partidaria de la democracia y voluntad del pueblo con el que continuará luchando.

Acompañada por el virtual regidor de Morena-PT, Leobardo Rodríguez Juárez, y la representante de esa alianza ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE), Lucía Sandoval, la otrora abanderada advirtió que únicamente exige transparencia para evitar opacidad electoral.

Insistió de la carencia de equidad durante todo el ejercicio electoral del primer domingo de junio requiere únicamente de certeza en la contienda y transparencia al seno del árbitro electoral.

Recapituló que aún existen instituciones que trabajan a favor de ciertos poderes hegemónicos, que incluso se practicaban en tiempos cuando gobernaba el PRI y Rafael Moreno Valle Rosas eran "la ley ante sus súbditos".

"Es importante que se cambien estas viejas prácticas, por lo que es una lucha que seguiremos, pues lo hemos hecho desde que comenzó el movimiento y como fundadora seguiré y que quede claro que denunciamos lo que no es correcto, no se busca revertir los resultados, sino denunciar lo que está pasando por los que no gobiernan para el pueblo y si iban ganado no se tenía que hacer ninguna trampa".

La violencia de género acompañada por la inequidad, son aspectos que deben evidenciarse, dijo, porque hasta el momento la autoridad electoral ha hecho mutis a pesar de estar enterada desde el primer día de ataques.

Bajo esa perspectiva, Rodríguez Juárez advirtió que todos los sufragios de Morena-PT deberán estar bien contados y estar protegidos por las deficiencias mostradas por el juez comicial.

Pidió al candidato ganador, Eduardo Rivera Pérez, reconocer de la existencia de muchas oportunidades, que la democracia gane con bases sólidas y que reconozca que hubo presuntas irregularidades.

Casillas no instaladas

Lucía Sandoval indicó que 20 casillas en el principal municipio de Puebla no se instalaron y en algunas los presidentes de mesas receptoras nunca se presentaron.

Lamentó que en esta ocasión de forma casual los partidos PRI-PAN-PRD-CPP-PSI carecían de sus actas de escrutinio para hacer el conteo.

Entre esas supuestas irregularidades censuró que durante el transcurso para agilizar el cómputo el IEE no permitió el acceso a representantes de Morena-PT en algunas casillas.

Dijo que el primer paquete electoral que arribó al seno de la autoridad electoral ocurrió minutos después las 23:00 horas, aspecto que mostró que el IEE siempre estuvo superado.