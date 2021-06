"Adán Xicale Huitlé, ayudó a regresar al poder a los que lo metieron a la cárcel en 2014", sentenció la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, al cuestionar que si eso “lo podrá dejar dormir”.

Luego de la derrota electoral para su reelección como alcaldesa sanandreseña y al retomar el cargo, Karina Pérez Popoca, calificó como "traidor" a quien fuera su compañero de lucha social en el activismo.

Adán Xicale, pretendió ser el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, pero al negársele se fue al Partido Encuentro Solidario (PES).

El activista y político sanandreseño, obtuvo 3 mil 386 votos, un 6.9% del total de sufragios, según datos del Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP).

El rompimiento entre Karina Pérez y Adán Xicale fue meses antes, cuando la alcaldesa despidió a un familiar de un cargo directivo en el ayuntamiento.

“Más que hablar de traidores, yo te puedo decir algo, en esta situación que hoy vivimos, Karina sigue digna, firme, honesta, leal, junto con los hombres y mujeres que me acompañan”, dijo la alcaldesa.

Indicó que ella decidió caminar hacia la elección continua, porque vislumbraba panoramas "positivo y negativo", y en este último se veía que si iba otro candidato Morena en San Andrés Cholula no refrendaría.

“Eso se reflejó en las urnas, cuando el compañero (Adán Xicale) no alcanzó la candidatura, llevó su frustración, su impotencia, odio y rencor y calumnia a las calles y cosechó en las calles lo que se le reflejó en los números”, dijo Pérez Popoca.

“Lo más grave es que yo voy a salir a la calle airosa, victoriosa, firme, completa e integra de mirar a los ojos a los ciudadanos”, afirmó.

Adán Xicale, estuvo preso en 2014 luego de un plantón en el ayuntamiento, al estar en contra de la construcción del Parque Intermunicipal, tras una denuncia presentada por el gobierno municipal de Leoncio "P" quien era jefe entonces de Edmundo Tlatehui.

Al ser cuestionada si tiene miedo ante el cambio de gobierno y que pudiera tener un futuro similar al de Leoncio "P", quien ahora está en prisión, Karina Pérez Popoca dijo que no teme, porque no hizo lo mismo.

“No me comporté como él (Leoncio "P"), así que no tendría por qué tener miedo, dijo al señalar que llegó a romper estereotipos, para sacar el trabajo con amor a San Andrés Cholula”, indicó.

“No fue un voto en contra de Karina, ahí se pueden comparar, eso me da la templanza, alegría, no fue un voto en contra, se debe hacer un análisis muy en fondo […] lo único que nos queda es empezar a escribir a otra página, no es destruyendo como construimos”, aseveró.