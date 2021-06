Derivado de los signos negativos generados por la crisis sanitaria del Covid-19 entre la población, pero acompañados del fortalecimiento y dinamismo de la comunidad, el obispo auxiliar de Puebla, Tomás López Durán, pidió a cada uno de los ciudadanos solidaridad para transformarse en verdaderos constructores de una sociedad cada día más fraterna para apoyar a los más necesitados.

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa aunque se encuentra bien y estable de salud, nuevamente se mantuvo en estricto confinamiento, al igual que el domingo previo.

López Durán aclaró que para alcanzar la solidaridad y fraternidad, es fundamental que cada ciudadano siembre en el transcurso de su vida los valores éticos para que esa semilla germine y se traduzca en apoyo a los más pobres.

Desde la Basílica Catedral Metropolitana, subrayó que también es necesario de tres factores claves para crecer humanamente: perseverancia, amor y el deseo para crear un mundo mejor y salir de los problemas en medio de las complicaciones que se puedan presentar en la vida ante diversas adversidades como el SARS-CoV2, que ha puesto a los humanos a prueba para mejorar.

En ese contexto, recordó que los humanos pueden tener múltiples fallas y limitaciones, pero lo esencialmente importante es superarlas para alcanzar los objetivos en la construcción de una nueva y mejor sociedad, acompañado de una mejor realidad.

La Iglesia, subrayó, no se entiende si no es misionera, "nos lo ha recordado frecuentemente el Papa Francisco", por ese motivo se deben concentrar las fuerzas de cada uno de los humanos para poder ser constructores porque esa construcción se anuncia, se manifiesta, no sólo de palabra sino también con las obras cotidianas.

Además, recordó que en medio de las adversidades, como la pandemia, los fieles no pueden perder la esperanza y deben continuar trabajando y colaborando para construir una mejor sociedad, a través de ser siempre mejores personas todos los días..

Pidió también consolidar el respeto a las demás personas y a sus pertenencias para conformar una mejor sociedad en medio de las adversidades y complicaciones que presentan las crisis.