El baile no es sólo para los más jóvenes del hogar, también se puede convertir en una importante actividad para los adultos y adultos mayores que quieran pasar horas de diversión y desarrollo físico y personal, con esta actividad física.

A través del ballet y el fitness, los adultos pueden encontrar una manera entretenida de mantenerse en forma, además de desarrollar una nueva habilidad, eso sí, siempre con el cuidado de especialistas que les evitarán lesiones.

“Tenemos ballet, otra dinámica que se llama baile fitness (…) que tiene ejercicios y bailes en silla para evitar el alto impacto en rodillas, que es mucho de las articulaciones que más se dañan los adultos mayores, entonces cuidamos mucho que vayan con fisioterapeutas los ejercicios para evitar lesiones”, señaló María José Álvarez Pérez, directora de Grey Academia de Danza.

El objetivo es mejorar la flexibilidad, la postura y la coordinación en cada clase de Grey Academia de Danza.

Cada sesión es preparada por gente altamente capacitada, que conoce el funcionamiento del cuerpo humano y cómo ejercitarlo para mejorar su rendimiento.

“Hay que hacer una planeación muy bien de las clases, porque no es lo mismo dar clases para jóvenes o niños que para adultos. Hay que estudiar un poco de anatomía, tomar cursos con fisioterapeutas para saber qué ejercicios pueden beneficiar, qué otros no, qué estilos de baile, el equilibrio hay que cuidarlo mucho para que no se pierda, siempre manteniendo muy claro todo lo que requiere el cuerpo humano para seguir funcionando”, agregó María José Álvarez.

Bailar y hacer ejercicio pueden ir de la mano, no importa la etapa de la vida en que se encuentre cada persona.

“El ballet es muy bueno porque se trabaja coordinación, equilibrio y flexibilidad, en esas etapas de la vida se va perdiendo, pero en nuestro programa de baile fitness tenemos estilos de muchas épocas, como charleston, rock and roll, también manejamos varios bailes de las regiones del mundo, tenemos flamenco, salsa, samba, bailes chinos, hawaianos y rusos”, añadió.

Experiencia y dedicación

María José Álvarez Pérez es directora de Grey Academia de Danza. Desde los cuatro años comenzó a bailar ballet. Posteriormente se formó en la Royal Academy of Dance. Además de ser integrante del Consejo Internacional de la Danza, se certificó en Progressing Ballet Technique, en Barre por Fitour y National Academy of Sport Medicine y el programa Diverse Dance Mix.

“Los adultos pueden iniciar a cualquier edad, aquí vamos a cuidar mucho que no haya ninguna lesión y que lo disfruten”, afirmó.

Grey Academia de Danza se ubica en Calzada Zavaleta 1306 A, local 35, Santa Cruz Buenavista. Su número telefónico para información es el 221 643 9947.