El gobernador, Miguel Barbosa, exhortó a que se regresen las lajas del zócalo capitalino que fueron retiradas para la remodelación que hasta ahora no han sido concretadas y que se cancelarán.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo estatal lamentó que la intención de las obras de Amalucan y el Centro Histórico de Puebla se hayan politizado, pero reiteró que no se contaba con los permisos para ejecutar dichas acciones, por lo que calificó como desafortunada “la falta de seriedad”, con respecto a este tema.

“Lamento mucho, finalmente son obras que deben llevarse a cabo que desafortunadamente se trataron de falta de seriedad, se quiso politizar todo, este es el nivel, a mí me preocupa el zócalo a partir de las molestias que ha generado su cierre, si no se va a llevar a cabo la obra que devuelvan todas las lajas”, pidió el gobernador.

No es la primera vez que el mandatario local pide los responsables de la ejecución de la obra que devuelvan las lajas, pues dijo que esto es parte del patrimonio histórico de Puebla.

“Las obras de Sedatu no fueron decididas con la opinión del gobierno del estado, no sé dónde se tomó esa decisión, pero se llevaron a cabo, después vino una serie de problemas técnicos y sociales en el caso de Amalucan y en el zócalo y están incompletos los documentos, no tengo información más que rumores sobre la cancelación de eso”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa.

Nuevamente, el gobernador, pidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) intervenga en el tema, que se contabilicen las lajas retiradas y que se devuelvan, pues “el saqueo a la vista de todos es algo que incomoda, le pido al INAH que se meta y que nos rinda un informe público de eso, sobre todo del zócalo”, sostuvo.