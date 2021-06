Miles de personas se formaron sin ninguna preocupación del tiempo, para poder vacunarse contra el coronavirus SARS-CoV-2, luego de una ansiada espera para personas de 40 a 49 años de edad. Así se pudieron apreciar en un recorrido de Intolerancia Diario las enormes filas en distintos puntos de vacunación en municipios de la zona conurbada, como San Pedro y San Andrés Cholula, Coronango, entre otros.

Pero también se presentaron personas entre 50 y 59 años de edad para recibir una segunda dosis de la vacuna para completar su esquema, así como embarazadas y algunas personas mayores de 60 años que no habían sido inoculados por alguna circunstancia.

Por ejemplo, don Doroteo Víctor Anaya Parra, a sus 87 años de edad, sólo había recibido una dosis de la vacuna, luego de estar indeciso de aplicarse el biológico, ya que "andaba ocupado", dijo.

“Ahorita está tranquilo, tenemos acá un rato, nos dijeron que viniéramos acá, aunque ya estábamos haciendo cola de aquel lado”, dijo

Y es que junto con su hija, se habían formado a cuatro calles de distancia al Centro de Salud de San Andrés Cholula, el que lució atiborrado, con esperas de hasta 3 horas.

A las personas de la tercera edad se les dio preferencia, para entrar casi inmediatamente, al ser pocos los atrasados en la vacunación.

-¿Por qué no se había vacunado desde antes?- se le preguntó a don Doroteo.

-“Pues ahora sí, me vacunaron, pero en Zapata, me hicieron un análisis de sangre y estoy bien de salud, pero ya no habíamos venido- dijo.

En tanto, decenas de ayudantes de la Brigada Correcaminos, coordinan a la gente, la que fue dividida por edades, para evitar aglomeraciones, sin embargo, aún así las filas fueron muy extensas.

Al principio de la jornada, estaban pidiendo que el INE concordara con la dirección del comprobante de domicilio, sin embargo, al final se decidió sólo aceptar el último documento.

Esto, luego de que empezaban las quejas de personas que simplemente dicen no haber cambiado su dirección en la credencial de elector.

Una familia de padres e hijos llegaron tres horas antes, cuando fueron detenidos en la puerta, por no coincidir dichos documentos.

“Nos toca en el primer horario, nos dijeron que tiene que coincidir el INE con el comprobante de domicilio, pero ya nos dijeron que no”, dijo una mujer.

“Ya nos tocaba pasar y nos sacaron de la fila, pero lo bueno es que ya nos regresaron”, afirmó al estar a unos pasos de la entrada a la vacunación.

La jornada para prevenir el Covid-19 este martes inició en nueve municipios de la zona conurbada, entre ellos San Martín Texmelucan, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula.

Asimismo en Cuautlancingo, Huejotzingo, Coronango, Ocoyucan y San Gregorio Atzompa, así como Atlixco, Amozoc e Izúcar de Matamoros, la que culminará el próximo jueves 17 de junio.

Se pidió a la gente que la logística implementada deberá respetarse por todas y todos los asistentes a los centros de vacunación: horario por grupo de edad, así como la fecha que será asignada con base a la letra inicial del primer apellido. Los asistentes tendrán que acudir a la unidad médica, de acuerdo a su localidad y/o colonia.

Las embarazadas pueden presentarse en cualquier horario, siempre y cuando respeten la logística de la letra inicial del primer apellido.

Para conocer qué punto de vacunación corresponde a las y los poblanos de esos municipios en dichos rangos de edad, así como los horarios o cualquier duda relacionada, las personas pueden comunicarse al 800 2 26 84 31 o buscar en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna