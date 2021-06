El gobernador, Miguel Barbosa, platicará con los integrantes de la LXI Legislatura local para implementar una agenda. Señaló que ningún tema se impulsará sin previamente haberlo platicado con los diputados, quienes entran en funciones el 15 de septiembre.

“Primero voy a formar una agenda legislativa con los diputados, con la nueva legislatura, vamos a trabajar muy bien, no vamos a enviar nosotros cosas que no estén platicaditas, así debe ser, una especie de noviazgo”, dijo el mandatario local.

El gobernador fue cuestionado en torno al primer acercamiento con los legisladores electos, sostuvo que la reunión que realizó con ellos en Casa Aguayo fue de cortesía política, de saludo, pero todavía no se han abordado temas legislativos, pues eso corresponderá previamente a que asuman su cargo.

El gobernador comenzó las reuniones en primer lugar con diputados electos emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, entre ellos Olga Romero Garci-Crespo, Fernando Sánchez Sasia, Azucena Rosas Tapia, Eduardo Castillo, Iván Herrera Villagómez, Xel Arianna Hernández, Yolanda Gámez, por mencionar algunos.

Sin embargo, el gobernador, señaló que se reunirá con todos los grupos parlamentarios de la LXI Legislatura local que entrará en funciones el 15 de septiembre para que avancen temas de manera conjunta y de esta forma transcurran los tres últimos años de su administración gubernamental.

Las designaciones

A su vez, el jefe del Poder Ejecutivo estatal, adelantó que la elección de las dos nuevas magistradas del Poder Judicial le corresponderá resolverlas a la actual legislatura local, al igual que un comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

Señaló que el tema podría abordarse en una sesión extraordinaria, dependiendo de los temas de agenda del propio Congreso del Estado y en el caso de que no se aborden los asuntos en el presente periodo ordinario de sesiones.

“Respecto al tema de magistrados y la renuncia de un integrante del Sistema de Transparencia debe ser de esta legislatura, aunque sea una extraordinaria”.

En el Poder Judicial hay dos vacantes, por lo que el gobernador, Miguel Barbosa, se ha pronunciado porque los perfiles tengan carrera judicial además de que sean mujeres las que estén a cargo de los espacios.

Inician reuniones con alcaldes electos

A su vez, el gobernador comentó que este viernes comenzarán las reuniones con presidentes municipales electos y a pesar de que estén en marcha impugnaciones, se deslindó de influir en conflictos judiciales electorales.

“Es la labor que debo hacer de integración política, a partir de mañana (viernes) me reuniré con muchos alcaldes electos en donde hay resultados que dan certeza de los mismos […] también me reuniré con los alcaldes salientes, de aquí a que ellos entreguen sus cargos haré un recorrido estatal, estoy listo y estoy planeando una serie de visitas con alcaldes, hay que hacer buena política y esa es mi labor y me voy a reunir con legisladores electos, tanto locales como federales de todos los partidos y con alcaldes electos de todos los partidos”, comentó.

Finalmente, el gobernador confirmó que iniciarán los recorridos por los municipios del estado, después de que los contagios de Covid-19 van a la baja y porque se requiere de supervisar acciones en las demarcaciones.