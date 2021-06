El gobierno del estado ya no renovó el contrato con la empresa Bunker, responsable de la seguridad privada en las líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), por lo que los paraderos están sin vigilancia.

Desde la mañana de este jueves, los usuarios reportaron que los paraderos del servicio de RUTA se mantenían sin vigilancia, incluso los reportes se hicieron por los propios trabajadores de la empresa Bunker.

Más tarde, el gobernador, Miguel Barbosa, confirmó que se suspendió el contrato “por razones propias”, sin abundar en detalles, pero aclaró que los trabajadores de seguridad privada no son del gobierno del estado.

“Hubo una rescisión del contrato que se tenía con la empresa Bunker, razones propias del contrato y que el gobierno no puede dar a conocer, pero no fue un despido, no eran trabajadores del gobierno, que no se confunda, por eso el gobernador licita ese tipo de contratos para que empresas privadas sean las que desarrollen esa función de seguridad, pero no son empleados del gobierno, hay que tener cuidado en eso también para no decir que estamos despidiendo gente, no, rescindimos el contrato con al empresa Bunker que era la que prestaba el servicio de seguridad en el transporte articulado RUTA”, comentó el gobernador.

El gobernador señaló que el gobierno lanza las licitaciones y ya las empresas son responsables de atender los servicios, aunque es preciso recordar que todo lo que tiene que ver con los contratos de RUTA se establecieron durante las pasadas administraciones estatales.

De hecho, el gobierno del estado emprendió investigaciones por los contratos que se otorgaron para el funcionamiento de RUTA, así como la publicidad en los paraderos.

Siguen operativos en el transporte público

Por otra parte, por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), a cargo de Elsa Bracamonte González, informó que se continúan realizando los operativos en las unidades del transporte público, con el objetivo de evitar aglomeraciones que impliquen contagios de Covid-19.

Las acciones en el transporte público se realizan desde el año pasado, cuando el gobierno del estado implementó decretos para evitar la movilidad que implicara elevar los contagios del virus.

En este orden, la dependencia informó que del 1 al 16 de junio se supervisaron 239 unidades en el transporte público en Puebla capital, siendo el municipio con más demanda del transporte y con más incidencia de contagios del Covid-19.

“Durante los operativos, las y los supervisores de la SMT reiteraron el llamado para que los operadores cumplan con la sana distancia, las medidas de limpieza y desinfección en cada unidad e impedir que rebasen el 50 por ciento del cupo permitido. Además, aplicaron gel antibacterial a los conductores y usuarios del transporte público”, se informó en el boletín de prensa emitido por la dependencia estatal.