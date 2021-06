El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que aún no hay fecha para la aplicación de las vacunas para las personas de 40 a 49 años de edad en el municipio de Puebla: “Todavía no hay fecha, tendrá que ser en días inmediatos porque no hay vacunas suficientes para hacerlo,” comentó.

En seguida, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Antonio Martínez García comentó que habrá reunión con las autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que tentativamente esta jornada en la capital comenzaría el próximo lunes.

Aunque sin mencionar la cantidad, el funcionario estatal refirió que hasta el momento se tienen dosis de Pfizer, pero se aclaró que no hay suficiencia de vacunas para la capital, por lo que se depende del gobierno federal.

Al reporte de este viernes se informó que fueron aplicadas 219 mil 628 vacunas contra Covid-19 en municipios de la zona metropolitana para personas de 40 a 49 años de edad, así como segundas dosis para 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas, mientras que este viernes, sábado y domingo se realizará la Jornada de Vacunación en la zona surponiente del estado.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Antonio Martínez García, informó que las vacunas fueron aplicadas y “continuaremos con la vacunación en la zona surponiente del estado, la que finalizará el domingo”, comentó.

Licitación para zapatos escolares

Ya en otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que en las próximas semanas se lanzará la licitación para la adquisición de calzado escolar, para beneficiar a más de un millón de alumnos del nivel básico para el ciclo escolar 2021-2022.

Informó que en esta ocasión no habrá licitación para el tema de los uniformes escolares, como ocurrió el año anterior: “Debe haber una adquisición de zapatos, los que entregamos deben estar abiertos de tanto jugar futbol, el tema de los zapatos es necesario, no uniformes”, señaló.

Sin más detalle, para el ciclo escolar próximo, los alumnos tendrán zapatos escolares que dotará el gobierno del estado, aunque no será el caso de las prendas como pantalones, faldas y suéteres.