Volkswagen México, durante los últimos tres lustros, ha plantado más de 770 mil árboles en Puebla y Guanajuato, para alcanzar una meta un millón de árboles en 2023.

El programa "Por Amor a México" ha servido de herramienta fundamental para la academia y grupos de investigadores en beneficio del rescate de la biodiversidad de Puebla y territorio nacional.

La firma alemana con presencia en Puebla y Silao, precisó que es una parte esencial de su compromiso con el medio ambiente.

El vicepresidente de Producción y Logística de VW, Christopher Glover valoró que en el INIFAP, las plantas de Puebla y Silao, han encontrado un aliado estratégico de gran reconocimiento por su capacidad de investigación.

"Estos motivos son tan importantes para que este día, ratifiquemos esta colaboración a través de la cual alcanzaremos una superficie protegida de mil 855 hectáreas, lo que representa seis veces el tamaño de nuestra planta de Puebla”.

Volkswagen desde el territorio nacional, hace más de 55 años, ha mantenido un firme compromiso con el medio ambiente a través del cumplimiento de las normas y leyes en materia de conservación, además sus operaciones de fabricación se han caracterizado por una constante innovación hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

"El compromiso ambiental de la armadora, que forma parte de la estrategia Way to Zero de des-carbonización del Grupo Volkswagen hacia el 2050, va más allá del cumplimiento de las normas y una estrategia de eficiencia en el uso de los recursos; abarcando acciones específicas en pro de la conservación de los ecosistemas".

Bajo esa perspectiva Volkswagen ratificó su compromiso de colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con el proyecto Selva Baja, en el cual se integrarán mil 500 hectáreas a las 355 en donde han trabajado los últimos cinco años para mantener sostenidamente una plantación de 150 mil árboles, que se tiene como meta, con la integración de bambú y especias nativas para fortalecer la diversidad de flora en la región.

Volkswagen recapituló su compromiso ambiental con el INIFAP en el campo experimental Las Margaritas, Hueytamalco Puebla, con la asistencia de Holger Nestler, CEO y presidente de Volkswagen de México; Kai Linnenkohl, vicepresidente de Recursos Humanos; Julio Marín, Oficial Ambiental y de Sustentabilidad; además del director general del INIFAP, Luis Ángel Rodríguez del Bosque; el director general del Centro de Investigación Regional (CIR) Golfo Centro del Inifap, Sergio Alberto Curtí Díaz; la responsable técnica del proyecto, Martha Elena Fuentes López y Glover.