Más de un año de eventos y espectáculos en general congelados debido a la pandemia del Covid-19, ahora poco a poco se empiezan a restablecer las actividades, por tal motivo empresas como FM Producciones Puebla, anunció la restructuración de varias fechas de conciertos para lo que resta de este año, así como también de algunos eventos para el 2022.

Entre estos encontramos los conciertos de Matute, Hombres G, 90's Pop Tour, Enanitos Verdes.

La declaración

“A poco más de un año de haber puesto pausa a nuestras actividades, nos complace anunciar que estamos de regreso para traerles de vuelta, lo mejor del entretenimiento en vivo a Puebla” FM Producciones.

De los artistas

Matute; más cargados de energía, harán vibrar a los asistentes con las canciones más contagiosas y representativas de los años 80 y 90. Ellos se presentarán el 14 de octubre en el Centro Expositor con Planeta Retro Tour.

De esta manera tocando en vivo y animando al público se disfrutará de éxitos de Hombres G, Timbiriche, Yuri, Daniela Romo, Luis Miguel, Rigo Tovar y Soda Stereo, entre otros; donde Matute ofrecerá a su público un espectáculo divertido, interactivo e inesperado con una escenografía espectacular.

De regreso a escenarios mexicanos, Hombres G llega el 26 de noviembre al Centro Expositor ofreciendo un concierto de aproximadamente 90 minutos donde sus clásicos éxitos musicales como: Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, El ataque de las chicas cocodrilo, Lo noto, Temblando, Te quiero, Venecia, Un par de palabras, Chico tienes que cuidarte, No lloraré, Suéltate el pelo, Visite nuestro bar, Indiana entre otras; formarán parte de este gran concierto del recuerdo donde todos cantarán y disfrutarán con tan emblemática banda ochentera.

Pero también en el show, ofrecerán su más reciente álbum, homónimo a esta gira “Resurrección, título de esta producción de 11 temas musicales que marcan un antes y un después en la música de Hombres G.

Los 90´s Pop Tour están de regreso y con elenco renovado, se presentarán el sábado 4 de diciembre por la noche en el Centro Expositor de Puebla. Los boletos se pueden adquirir en diferentes puntos de venta, así como en super boletos.

Para este show los artistas confirmados son: Kabah, JNS, Magneto, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra, Lynda, Erik Rubín, Ana Torroja.

Así durante más de 3 horas de espectáculo, sonarán fuerte temas como: Pepe, Me pongo mis jeans, Suena tremendo, 40 grados, La calle de las Sirenas, Al pasar, Amor de papel, Historias de amor, Cielo, Tonto corazón, Mala leche, Lo mejor de mí, Princesa Tibetana, Ámame hasta con los dientes, Hijo de la Luna, Cruz de Navajas, entre muchas otras.

Nacidos en la década de los 80´s en la corriente llamada “Rock en tu idioma”, Enanitos Verdes oriundos de la Argentina, es una banda del rock en español que llegaron para quedarse y esto se comprueba con la suma de generaciones que siguen su música y propuesta musical, así como los seguidores llenan las sedes donde se presentan. La banda se presentará el 14 de mayo del 2022 en el Auditorio Metropolitano.

En cuanto al repertorio no pueden faltar temas como: Lamento Boliviano, Luz de día, La muralla, Mi primer día sin ti, Por el resto, Te vi en un tren, Tú cárcel, Amores lejanos, Eterna soledad, Guitarras blancas, El extraño de pelo largo, Francés limón, No me verás, por mencionar algunos de los muchos éxitos de Enanitos Verdes.