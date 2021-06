El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, anunció que la frontera entre dicho país con México y Canadá permanecerán cerrados un mes más para viajes no esenciales.

Las autoridades decidieron que hasta el próximo 21 de julio se mantendrá el cierre, esto con el objetivo de reducir los contagios de Covid-19.

“El DHS también observa desarrollos positivos en las últimas semanas y está participando con otras agencias estadounidenses en los grupos de trabajo de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones pueden aliviarse de manera segura y sostenible”, agregó.

Cabe destacar que la frontera con México y Estados Unidos se encuentra cerrada desde el pasado 21 de marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19, que ha dejado a Estados Unidos con más de 600 mil muertes y a México con cerca de 230 mil.

To reduce the spread of #COVID19, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through July 21, while ensuring access for essential trade & travel.