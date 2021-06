El gobernador, Miguel Barbosa, reveló que en 2008 se levantaron lajas del Centro Histórico de Puebla para llevarlas al Parque de la Maquinaria en La Margarita, por lo que ha instruido a la Secretaría de Infraestructura que verifique esta información.

El mandatario local refirió que este proceso de levantamiento de 1 mil 600 lajas fue en el periodo municipal de Enrique Doger Guerrero, por lo que ha pedido que se investigue en dónde están esas lajas y no hayan sido robadas.

“Llegó una fotocopia de una fe de hechos de enero de 2008, cuando siendo el alcalde Enrique Doger se levantaron muchas lajas del zócalo y se hace una certificación notarial en donde participa hasta el INAH, de que se levantaron muchas, más de mil 600 lajas se levantaron y después esa certificación notarial, fe de hechos también se levanta al momento en que son llevados al Parque de La Maquinaria en La Margarita".

"Le pedí al secretario de Infraestructura que certificara que esas lajas, que esas piedras están puestas en el Parque de La Maquinaria porque si no están puestas, se las robaron los angelitos”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo confió en que las lajas se encuentren en La Margarita, pues de lo contrario se investigará en dónde están para fincar responsabilidades, esto luego de que en redes sociales se ha mencionado la venta de lajas.

El gobernador dijo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene que vigilar el tema, pues en la plancha del zócalo capitalino ocurrieron hechos de trascendencia histórica, de ahí la importancia de que las lajas regresen a su lugar.

Durante la conferencia de este martes, el mandatario local nuevamente se refirió a la cancelación de las obras en Amalucan y a la modificación del proyecto del Centro Histórico, sostuvo que eso fue producto de la falta de sensibilidad y operación política en la ejecución de la obra.

A su vez, reiteró que la colocación del adoquín en las calles del Centro Histórico procede aun cuando la Secretaría de Medio Ambiente no retire los sellos de clausura.

“Los sellos de clausura no son impedimento para que se puedan poner los adoquines, no es un impedimento, no hay que levantar la clausura de las obras para poder reparar las calles para su circulación, eso así es, por tanto está mi opinión, respeto lo que diga la alcaldesa y no impide que se abran las calles”, dijo.

Cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) modificó el proyecto del zócalo capitalino, pero además canceló las obras en el mercado Amalucan.