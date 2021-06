El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que se fortalecen la estrategias en materia de seguridad en coordinación con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y es que el martes participó en una reunión de seguridad en donde estuvieron los responsables de las dependencias encargadas de este tema.

El mandatario local abundó en que “estamos actuando en coordinación con la federación con el Ejército, la Marina y vamos a tener esta coordinación en un momento muy favorable en esta relación institucional”.

En la reunión, abundó el mandatario local, participaron los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), La Marina, la Sedena, la Secretaría de Seguridad, la FGR, la unidad de Inteligencia Financiera del a SHCP, para que “las acciones de seguridad que deben tener una discreción adecuada para que puedan ser efectivas”, dijo.

A su vez, refirió que no tiene buena opinión de los organismos empresariales, aunque se dijo respetuoso de las acciones que cada presidente municipal o diputados locales electos llevan a cabo con el objetivo de planear sus estrategias de gobierno.

A pregunta expresa, con respecto a la reunión entre Eduardo Rivera Pérez con organismos empresariales, el Consorcio Universitario y sindicatos, el mandatario local dijo que “ellos construyen sus propuestas con los grupos que consideran importantes, prioritarios desde su visión y es la visión que está desarrollando cada alcalde electo, yo respetaré y apoyaré, el día que yo me quiera reunir con los organismos empresariales, que por cierto no tengo buena opinión de ellos, lo digo claramente los convoco, pero para qué, cómo que no son útiles, esa es mi opinión”, comentó.

En los últimos días, Eduardo Rivera Pérez ha sostenido reuniones con empresarios, sindicatos y titulares de las universidades privadas, pues busca incluirlos en sus estrategias de gobierno, en temas como seguridad y reactivación económica.