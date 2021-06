El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y próximo diputado local, Fernando Morales Martínez, destacó que las pasadas elecciones tuvieron un punto importante: el gobierno del estado no metió las manos en el proceso. Además, señaló que el voto de los integrantes de la LXI Legislatura debe ser digno y no como borregos.

En entrevista con Intolerancia Diario, el dirigente estatal comentó que de acuerdo con los resultados del pasado 6 de junio se llegó a seis puntos porcentuales; el balance que se tiene es bueno, dijo, pues fue la primera elección que en Puebla Movimiento Ciudadano enfrentó solo, siempre había estado en alianza con las fuerzas del poder.

Fernando Morales, comentó que ahora por instrucciones de Dante Delgado se decidió a nivel nacional jugar solos, lo mismo que en los estados: “Marcamos la diferencia y tratando de distinguirnos de las dos alianzas, una espuria como la del PRI-PAN-PRD, que es la alianza del pasado, del mal gobierno, de la corrupción y de la que no le han cumplido a la sociedad”.

Recordó que en Jalisco se reafirmó el triunfo de Movimiento Ciudadano, se ganó Nuevo León, a punto de ganar Campeche y en todo el país se ganaron capitales.

“En Puebla no fuimos la excepción, somos la cuarta fuerza, por encima del Verde y PT; ahora habrá seguimiento y acompañamiento a presidentes municipales que ganaron con las siglas de Movimiento Ciudadano”.

Respecto al papel que jugó el gobierno del estado, Morales Martínez reconoció que “he platicado con el gobernador, primero que nada quiero reconocer al gobernador, Luis Miguel Barbosa, pues nunca antes en la historia de Puebla, un gobernador no se había metido en las elecciones, y él no se metió, no vimos la mano, ni los coches del DIF, ni las despensas, y es algo que debe reconocerse y se agradece que haya sacado las manos del proceso”.

“En la plática que tuvimos se pidió que no se deje solos a los ayuntamientos, y esperamos los últimos resultados para sentarnos con los alcaldes, ya que hay que trabajar juntos de manera coordinada”.

Voto digno

De lo que espera de la próxima legislatura, comentó que algunos diputados tienen experiencia, pero lo importante es que tienen ganas.

“Lo importante es llegar a no ser borregos ni votar como tales, el voto debe de ser digno, y no ser una oposición contestona, ni gritona, sino construir acuerdos, ni chairos ni fifís, cerrar las brechas económicas y trabajando por todos”.

Las impugnaciones

Referente a las impugnaciones que han presentado, informó que hay una ante el Consejo General del IEE, pues se obtuvo el doble de votos que Nueva Alianza, pero es un tema que no se va a dirimir en los medios y podría llegar hasta el Tribunal Electoral Federal.

Fernando Morales Martínez, señaló que lo que se verá de Movimiento Ciudadano en los próximos meses será trabajo; se está cerrando el proceso, se impugnó en San Martín Texmelucan y se va a anular, dijo, también en Tlapanalá y las dos elecciones que faltan, San José Miahuatlán y Teotlalco. Terminando, comentó, llegará el final del periodo como dirigente el próximo 31 de octubre.

Por la reelección

Respecto a la renovación de la dirigencia, Fernando Morales Martínez, aceptó: “Mi interés es buscar la reelección, terminé con buenos números, hay que hacer adecuaciones al interior del partido, a partir de enero concentrarnos en la elección, hay dos años de trabajo por delante, todo 2022, todo 2023 para ir empezando a trabajar, perfiles ciudadanos".

El trabajo legislativo

Al preguntarle de su trabajo cuando sea diputado local, Fernando Morales Martínez, recordó que en la Cámara de Diputados fue presidente de la Comisión de Protección Civil, que es un área fundamental.

Comentó que los gobernadores lo que quieren son obras que se vean, pero las labores de mitigación de riesgos que no se ven, como drenajes, no se realizan y las inundaciones siempre pasan por los lugares donde vive la gente más pobre.

Señaló que se tiene que dar la homologación con la Ley General de Protección civil, "hoy desaparecieron los fideicomisos y no hay Fonden y los estados se encuentran desprotegidos", finalizó.