La banda estadounidense de rock Metallica, ha sorprendido a sus seguidores de todo el mundo con la revolucionaria noticia de “The Metallica Blacklist” un álbum tributo donde participarán 53 artistas de diferentes géneros y estilos donde colaboran artistas como Juanes, J Balvin, Mon Laferte entre otros.

Aunado a lo anterior, también celebran el 30 aniversario de su álbum homónimo, mejor conocido como The Black Album, el cual será remasterizado.

La sorpresa

Cuando parecía que nada más nos podía sorprender después de una pandemia, llega Metallica con una noticia de lanzamiento de dos emblemáticos materiales que saldrán a la venta el próximo 10 de septiembre: The Black Album y The Metallica Blacklist.

Metallica tiene 10 álbumes de estudio editados, siendo el último Hardwired to Self Destruct en noviembre del 2016, Metallica es un grupo distintivo en todos los sentidos, pues en toda su carrera han vendido más de 120 millones de discos, son considerados parte de los cuatro grandes del thrash metal.

Su carrera ha cosechado infinidad de premios como 9 Grammys, 2 MTV, dos galardones American Music Awards, dos premios Billboard; además de pertenecer desde 2009 al Salón de la Fama de Rock y poseer una estrella en el Paseo de la Fama.

De The Black Album

Es uno de los discos de mayor éxito comercial de todos los tiempos de Metallica, su lanzamiento en 1991 no sólo le dio a Metallica su primer álbum #1 en más de 10 países, así como cuatro semanas en esta posición en los Estados Unidos.

Su serie implacable de sencillos: Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters,Wherever I May Roam y Sad But True; impulsaron el ascenso de la banda en la radio y MTV, logrando también convertirse en una banda de estadios.

La recepción del álbum por parte de la prensa fue de manera similar, construyéndose durante años, desde que el álbum se colocó en el top 10 de la encuesta nacional de críticos de Village Voice Pazz & Jop en 1991 hasta convertirse en un álbum constante en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone.

El impacto y la relevancia del álbum continúan creciendo, como lo demuestra un hecho indiscutible: The Black Album permanece como el álbum más vendido en la historia de Nielsen Soundscan, superando en ventas a todos los lanzamientos en todos los géneros durante los últimos 30 años.

Por lo anterior para conmemorar el 30 aniversario del Black Album (ganador del Grammy, certificado 16 veces platino), se hará un relanzamiento definitivo.

Para obtener la máxima calidad de sonido, la versión remasterizada del Black Album estará disponible en múltiples formatos incluidos un doble vinyl de 180 gramos, CD Standard, expansión expandida de 3 CD’s, formato digital y un Box Set Edición Limitada (incluye el álbum remasterizado en un vinyl doble, tres vinyles con música en vivo, 14 CD’s con demos, entrevistas, shows en vivos, 6 DVD’s que incluyen videos oficiales, shows en vivo, detrás de cámaras, un libro de 120 páginas, 4 laminados, 3 litografías, tres plumillas, un folder con partituras y una tarjeta de descarga.

De The Metallica Blacklist

Su segundo lanzamiento es el álbum tributo, The Metallica Blacklist que celebra la influencia perdurable de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por el equipo de Metallica, esto porque más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, contribuirán con una interpretación única de su corte favorito del Black Album.

The Metallica Blacklist ofrece así nuevas dimensiones del disco cuya atracción gravitacional atrajo por primera vez a Metallica al mainstream y proporciona nueva información sobre el atractivo universal y atemporal que lo mantuvo allí, la influencia de estas 12 canciones sin duda rompió fronteras y ha impactado a fanáticos y músicos de todo tipo.

Por lo que las 53 pistas de The Metallica Blacklist encuentran a cantautores, artistas de country, artistas de electrónica y hip hop mostrado su amor por estas canciones junto a punk rockers, artistas indie, íconos del rock, metal y más lo que incluye artistas latinoamericanos como J Balvin, Juanes, José Madero y Mon Laferte quienes, sin dejar de lado sus raíces y sus estilos, interpretarán su canción favorita del álbum de Metallica.

El material estará disponible digitalmente el 10 de septiembre, con formatos físicos a seguir el 1 de octubre, incluidos 4 CD y una edición limitada de 7 LP en vinilo.

Las personas que realicen la pre-orden recibirán la versión de “Nothing Else Matters” de Miley Cyrus junto a WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith y “Enter Sandman” a cargo de Juanes.

La parte altruista

Además de las sorpresas musicales, The Metallica Blacklist, todas las ganancias se dividirán equitativamente entre las organizaciones benéficas elegidas por cada artista y la Fundación All Within My Hands de Metallica, esto es, más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que participan en el álbum.

Cabe recordar que All Within My Hands, fue fundada por la banda en 2017 como una forma para que toda la familia Metallica retribuya a las comunidades que han apoyado a la banda apoyando la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos.

De esta manera The Metallica Blacklist, es un homenaje apropiado e ilimitado, que presenta a bandas que han compartido escenarios con Metallica junto a artistas que son más jóvenes que el álbum original.

Es un conjunto de músicos realmente asombroso, a veces desconcertante, decenas de los cuales tienen poco o nada en común más que la pasión compartida por la música que los unió para este álbum: 1 álbum. 12 canciones. 53 artistas.

Posibilidades ilimitadas. Tal como lo es la música, universal, rompiendo fronteras y uniendo corazones en notas musicales.