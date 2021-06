El gobernador, Miguel Barbosa afirmó que será quien promueva una vida parlamentaria sana, por ello es que se reúne con todos los Grupos Parlamentarios de la LXI Legislatura, incluso ya invitó al diálogo a los integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) no para hacer acuerdos en lo oscurito, sino para transitar en una convivencia parlamentaria estable en beneficio de los poblanos.

“Se los digo claramente que invitaré a que encabezados por su presidente estatal, los diputados del PAN podamos encontrarnos, tengo mucho interés de estar en contacto con ellos, así como lo dijo la presidenta estatal del PAN (Genoveva Huerta) no para hacer acuerdos en lo oscurito, yo respeto mucho a la oposición, sino para poder transitar en una convivencia parlamentaria en bien de los poblanos”, dijo el mandatario estatal.

El mandatario local refirió que era necesaria una reunión con los Grupos Parlamentarios de Morena, PT y del Verde Ecologista, partidos políticos aliados y que formarán mayoría en el Congreso del Estado, sin embargo, también resaltó las reuniones con legisladores electos del PRI, MC, próximamente con Nueva Alianza y con PSI.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal ha sostenido reuniones, al término de los cómputos distritales y municipales a cargo del Instituto Electoral del Estado (IEE) tanto con alcaldes como con legisladores locales electos, autoridades quienes entrarán en funciones el 15 de octubre y el 15 de septiembre, respectivamente.

“Ya me habían visitado de manera individual todos y ayer nos reunimos con esa bancada, fue un intercambio de amigos porque todos son amigos, desde luego que hay experiencia legislativa, hay nuevas personas, gente que viene con bríos muy prometedores, mujeres y hombres que van a dejar lo mejor de sí para Puebla y seré alguien que promueva una vida parlamentaria sana, de acuerdos con todas las bancadas por eso me estoy reuniendo con todas las bancadas, me reuní con la bancada mayoritaria, me reuní con la bancada del PRI”, dijo el mandatario local.

Compromiso por Puebla

En otro punto, el gobernador lamentó que el partido Compromiso por Puebla haya perdido su registro como partido político local, dicho instituto cuya dirigente estatal es Laura Escobar, de quien se expresó de forma positiva.

“Lamento mucho eso, Laura Escobar le echó muchas ganas, las condiciones hoy no le favorecieron pero se van a reponer, estoy seguro que se van a reponer, Laura Escobar es una guerrera, es una mujer incansable, le mando un abrazo de apoyo y de estimulo y creo que se va a reponer porque le sabe a la política”, dijo el gobernador.

El Consejo General del IEE inició la fase preventiva de liquidación del partido político local, pues no alcanzó el 3 por ciento de la votación requerida de acuerdo al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Coipep), para seguir vigente.

Votos de coalición Morena-PT-PVEM

Asimismo, el gobernador resaltó que Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, lograron más de un millón de votos en las elecciones del pasado 6 de junio, por arriba de la coalición del PAN, PRI y PRD.

Explicó que el PAN obtuvo 468 mil 351 votos; PRI 379 mil 491; PRD 62 mil 417 dando en total 910 mil 259.

Por su parte, Morena, partido al que pertenece, logró 803 mil 337 votos; PT 131 mil 748; Partido Verde 137 mil 32 y Nueva Alianza 78 mil 36, en total, un millón 150 mil 153 votos.

Finalmente, se refirió a que la dirigencia estatal de Morena no debe ser el escape político para nadie y convocó a quienes aspiren a la dirigencia estatal a no seguir haciendo daño al partido político, fundado en 2014.