Tanto el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, como el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, convocaron a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) a no frenar las labores y con ello poner en riesgo a las y los poblanos. Los llamaron a evitar exponerse y perder sus derechos laborales.

Luego del paro de labores que realizan por dos horas diarias para exigir a las autoridades más prestaciones, esto en un contexto de promesa de campaña de quienes intentan seguir al frente del sindicato, las autoridades estatales pidieron que no se pierda el profesionalismo del personal por la salud, especialmente en este periodo de pandemia por Covid-19.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, comentó que los derechos laborales se están cumpliendo para los trabajadores por la salud, incluso, quienes fueron contratados de forma eventual ya son permanentes, salvo que hay asuntos como la renovación del parque vehicular en su totalidad que no se puede llevar a cabo porque esto representaría una suma importante de recursos al estado.

“El tema de todo el parque vehicular, más de mil vehículos, cientos de millones de pesos, ya se está cumpliendo con cada uno de los reclamos de todos los trabajadores por la salud, no sólo para los trabajadores del sindicato. Pero cuidado, que no pongan en riesgo la salud de los poblanos como se dijo que ya estaban impidiendo la entrada de las personas que llegaban a consulta externa y a servicios de salud, que no lo hagan”, dijo el mandatario local.

Llama SSA a la prudencia

A su vez, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, hizo un llamado a todo el personal por la salud a la prudencia, a no poner en riesgo la salud de las y los poblanos.

“Estamos para responderle a la población, cualquier suspensión de las actividades no sólo urgencias, sino todas las actividades repercuten la atención de todas las poblanas y poblanos, por lo que invitamos a que continúen trabajando con el profesionalismo que les ha caracterizado durante toda la pandemia que no pongan en riesgo sus derechos laborales”, dijo.

Desde el pasado martes trabajadores sindicalizados informaron que realizarían paros por dos horas diarias, de 8 a 10 de la mañana, con el objetivo de urgir a que las autoridades cumplan con ciertas prestaciones laborales.

Los sindicalizados, además de atravesar por un proceso de renovación de las dirigencias, pidieron el pago de un bono para el personal que ha hecho frente a la pandemia por Covid-19, además de que todo el personal por la salud este vacunado.

La inmunización

Mientras que algunos trabajadores por la salud suspenden labores en las unidades médicas, continúa el proceso de vacunación contra Covid-19. Las autoridades estatales han realizado estudios que determinan que en la entidad aún no se cumple con el 50 por ciento de la inmunización de población contra Covid-19.

Para que se alcance la inmunización, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se requiere de que al menos 4.4 millones de poblanos estén vacunados, por lo que apenas se avanza en este proceso.