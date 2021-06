“No vengo a cortar a nadie […] ni tengo compromisos con nadie”, aseveró Paola Angón, presidenta municipal electa de San Pedro Cholula, al hacer una perspectiva de lo que será su gobierno municipal que iniciará el 15 de octubre.

#Video 📹 En entrevista a Intolerancia Diario, reveló la alcaldesa electa de San Pedro Cholula, @Paola_Angon, algunos de sus proyectos para cuando inicie su administración el próximo 15 de octubre. 📅



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/CzYqVzuVWJ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) June 24, 2021

Seguridad y reactivación económica, son dos de las prioridades que tendrá el próximo ayuntamiento de San Pedro Cholula, luego del incremento de la delincuencia y bajas en la economía derivada por la pandemia.

Paola Angón, en entrevista con Intolerancia Diario, señaló que ha retomado acercamientos con los distintos sectores, para empezar a realizar en Plan Municipal de Desarrollo y arrancar con todo el 15 de octubre.

Asimismo, señaló que ya se están contemplando estrategias o distintos proyectos intermunicipales, para fortalecer a la zona conurbada o metropolitana de Puebla.

Trabajo contra carencia e inseguridad

La alcaldesa electa, Paola Angón, indicó que ha iniciado trabajos con mesas de reuniones con las personas indicadas, para que en los desarrollos intermunicipales tener una fuerte proyección.

“Estamos haciendo ya las reuniones con diferentes sectores y alcaldes electos de la zona metropolitana para trabajar de la mano. Es la idea empezar a armar proyectos y definir, por ejemplo, uno de turismo intermunicipal entre Puebla, San Pedro, San Andrés, Cuautlancingo y Coronango”, sostuvo.

Adelantó, que está por terminar el proyecto de desarrollo municipal, el cual una vez terminado se dará a conocer.

#EnHilo 👉🏻 Seguridad y reactivación económica, son dos de las prioridades que tendrá el próximo ayuntamiento de San Pedro Cholula, reveló @Paola_Angon, luego del incremento de la delincuencia y bajas en la economía derivada por la pandemia. 🧐



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/zeg5bNcwKv — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) June 24, 2021

“Tengo muchos planes, por eso es que a mí me urge empezar a concretar muchas cosas, avanzar, porque los tres años son pocos”, señaló.

“Desgraciadamente en mi municipio hay mucho rezago, tenemos muchas carencias, las juntas auxiliares son prioritarias, tenemos muchos compromisos que sacar como servicios de calidad, alumbrado”, sostuvo.

-¿Cuál sería la prioridad?

-Una de las prioridades que siempre tocamos, es la seguridad, estamos enfocados en el tema de la activación económica, lo que urge en el municipio de San Pedro Cholula, y sé que urge a nivel estado, pero en mi municipio es donde vamos a empezar a trabajar.

Paola Angón indicó que tiene el compromiso con la ciudadanía de que en los primeros cien días se colocarán 3 mil 300 luminarias.

“Nos dimos cuenta durante este recorrido en campaña que hay muchos puntos donde hacen falta, lo que entra en el área de la seguridad”, adelantó.

“Queremos que San Pedro Cholula, vuelva a ser ese San Pedro de la tranquilidad que se perdió desde hace tiempo. Es momento para empezar a trabajar en ello, para recuperarla, esa es una de las prioridades”, dijo.

-¿Cómo trabajarás con la Policía Municipal?

-No vengo a cortar a nadie, pero sí necesitamos que las personas que estén en seguridad sea gente de confianza, gente cercana, quiero una policía muy cercana, una policía muy humana, que como ciudadano se sienta la confianza de acercarte a un policía y no estés con la incertidumbre de si vas o no a pedir ayuda.

Paola Angón explicó que los controles de confianza son básicos, por lo que se trabajaran mucho en las capacitaciones constantes y que tengan las prestaciones adecuadas para un mejor desempeño policiaco.

“Estoy analizando perfiles en todas las áreas, quiero ser muy meticulosa, checar los perfiles también, son muchas cosas, ahorita no me puedo aventurar a decir algo, porque siempre me gusta analizar bien las cosas y son decisiones que hay que tomar de manera contundente”, dijo.

“No tengo compromiso con nadie más que con el ciudadano, todo el que llegue a cierta área, tendrá que cubrir un perfil, pasar los controles de confianza, se analizarán y pasarán a estudios, con un despacho privado de reclutamiento”, adelantó.

En la política

Asimismo, en la entrevista, Paola Angón recordó que su proyecto surgió porque en realidad quiso levantar la mano y participar al ver tanta carencia en su municipio.

-¿Cómo inicias en la política?

-Soy miembro de Acción Nacional desde hace 19 años, he estado activa, a veces con altas, bajas, internamente he participado en dos comités municipales y en el estatal, así como he sido miembro de la Comisión Permanente en Acción Nacional.

“Soy una mujer comprometida, una mujer de retos y creo que hoy San Pedro Cholula, es lo que necesita. El trabajo se demostró, el equipo que me acompaña es muy ciudadano, muy trabajador, que eso es lo que hoy buscamos. Mi ideología de política es muy diferente a la tradicional, siempre lo he dicho, voy a trabajar por ello para que sea de esa manera, muy incluyente”, añadió.

Indicó, incluso, que tiene un proyecto de beneficio y protección a las mujeres, las que sufren constantemente violencia en San Pedro Cholula.

“Como mujer a veces somos vulnerables, no voy a permitir más violencia en San Pedro Cholula y no solo por las mujeres sino por las familias cholultecas”, dijo.

“Es una situación que genera mucho conflicto, entonces, creo que es necesario empezar a trabajar esa parte, que las mujeres tengan capacitaciones constantes”, insistió.

“Puedo entenderlas, vengo desde abajo, a mí me ha costado mucho salir adelante, he sido madre y cabeza de familia durante todos estos años y no es fácil, si podemos entre mujeres irnos apoyando y hacerla más leve para salir adelante, por qué no”, aseveró finalmente.