A partir de octubre, México podría tener una empresa más que ofrezca el servicio a internet y sería ni más ni menos que Starlink Satellite Systems México, propiedad del empresario multimillonario Elon Musk.

De acuerdo con Unocero, esta empresa consiguió la autorización del Instituto Mexicano de Telecomunicaciones (IFT) para comercializar productos de internet inalámbrico fijo en México a más tardar el 28 de octubre próximo.

El Economista destacó que la compañía cumplió con las características que pide el permiso correspondiente ante el IFT para enviar y recibir señales desde satélites extranjeros con cobertura en México.

La empresa Starlink Satellite Systems México se encuentra en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Starlink solicitó su autorización a la dependencia federal el pasado 2 de abril y tras el estudio, el IFT entregó el permiso el día 28 de mayo, por lo que ordenó a Starlink tener listo sus servicios en un plazo máximo de 180 días naturales, es decir, el jueves 28 de octubre.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones le entregó una autorización con cobertura nacional con vigencia al 2031.

El empresario multimillonario, cuya idea es seguir avanzando en materia de tecnología, tiene la idea de crear una constelación de 12 mil satélites que Starlink esté en todo el mundo.

