El gobierno del estado ya tiene los cheques para entregarlos a los campesinos afectados por el socavón de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, sin embargo, están amenazados por Comisariado Ejidal para que nadie reciba este dinero por el daño que causó el socavón en sus tierras.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dijo que su administración no tiene ningún proyecto urbanístico o de inversión en esas tierras, por lo que el acuerdo con los campesinos y dueños donde nació el socavón fue una indemnización.

“Están los cheques a disposición, pero los tiene amenazados el presidente del Comisariado Ejidal de no recibirlos, dicho por ellos, de no recibirlos, lo digo porque no se vale que esto esté ocurriendo, de verdad. El gobierno del estado no tiene ningún proyecto de desarrollo urbanístico e industrial en esa zona como ya se dijo por la gente que ahí está encabezando un movimiento que es legítimo”, dijo el mandatario local.

Lamentó la postura del Comisariado Ejidal, quien impide que los dueños de los terrenos donde se ubica el socavón no reciban el recurso económico, pues esto será de ayuda, y es que reiteró que en esa zona no hay ningún proyecto de inversión.

La semana antepasada, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se reunió con personas de Juan C. Bonilla en donde se acordó indemnizar a los dueños del terreno y reponer la casa que se tragó el socavón, con un terreno que compraría el gobierno municipal.