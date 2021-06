Ayer viernes murió a los 55 años víctima de un infarto el cartonista de La Jornada, Antonio Helguera.

El artista se valió de la sátira para exhibir a funcionarios y gobernantes del México contemporánea.

Antonio Helguera estudió en ‘La Esmeralda‘, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado; inició su carrera en 1983 en el periódico El Día como dibujante político.

Años después entró a La Jornada, donde permaneció el resto de su carrera; también colaboró con revistas como Chahuixtle y El Chamuco, en las que también fungió como coeditor.

Antonio Helguera recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002.

En los últimos años condujo el programa El Chamuco TV de Canal 22, Once TV y TV UNAM, donde compartía pantalla con Cintia Bolio, José Hernández, Rafael Pineda “Rapé”, Rafael Barajas “El Fisgón” y Patricio Ortiz.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias.

Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas.