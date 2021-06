El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estiria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring austriaco, en el que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá cuarto.

Verstappen, de 23 años, logró su sexta ‘pole’ desde que pilota en F1, la tercera de la temporada, al cubrir los 4.318 metros de la pista de Spielberg en un minuto, tres segundos y 841 milésimas, 194 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que perderá tres plazas en parrilla por el trompo que dio el viernes en el ‘pit lane’ durante el segundo libre, y arrancará quinto.

He's in the zone right now! 💪#StyrianGP 🇦🇹 @Max33Verstappen pic.twitter.com/r2SQ2sOPGI