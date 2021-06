El gobernador, Miguel Barbosa, adelantó que será una empresa armadora de camiones eléctricos la que pronto se instalará en la entidad. Aunque no dijo el nombre de la firma, refirió que Víctor Alejandro Correau Galeazzi, director del Organismo Público Descentralizado “Ciudad Modelo” es quien dialoga con los empresarios, así como la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal resaltó la importancia de reactivar la economía en Puebla, luego de más de un año de la pandemia por Covid-19, en la que cerraron empresas, varias se fueron a paros técnicos y hubo pérdida de empleos.

El gobernador refirió que en esta etapa de un regreso a la nueva realidad, la administración se enfocará en la reactivación de la economía, por lo que mediante la Secretaría Economía se impulsará un programa que beneficie a todas las regiones del estado.

“Qué bueno que están empezando a llegar inversiones, no sólo a Ciudad Modelo, no es un asentamiento de empresas energéticas, las empresas energéticas se instalan en donde puede haber el desarrollo de la generación de energías limpias no en Ciudad Modelo, Ciudad Modelo puede ser el asiento de muchas otras industrias no de empresas de generación de energía".

"Sí puede ser un clúster del tema de armado de vehículos y se ha estado trabajando para que se venga a instalar esa planta armadora de camiones eléctricos, no son vehículos, son camiones eléctricos, celebro que todo el gobierno este metido en los asuntos de reactivación económica”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo estatal.

Desde la semana antepasada Correau Galeazzi ha llevado a cabo una serie de reuniones con empresarios del sector automotriz, pues una de las encomiendas del gobernador es brindar todo el apoyo a los empresarios nacionales y extranjeros para que, junto al Gobierno del Estado, logren la recuperación y reactivación económica de Puebla.

Mejora en los Parques Industriales

El jefe del Poder Ejecutivo estatal comentó que en la entidad están instalados 17 parques industriales, por lo que a través de la Agencia Estatal de Energía que dirige Rodrigo Osorio Díaz serán mejoradas estas zonas, especialmente se pretende el suministro de energías naturales.

“El gran proyecto era instalar gas en todo el esquema de parques industriales, hoy tenemos 17 parques industriales, vamos a tener que generar más parques industriales y mejorar las instalaciones de otros, claro que sí vamos a tener que hacer eso”, dijo el gobernador.

Recientemente, a través del OPD Agencia Estatal de Energía firmó un convenio con las empresas Engie y Gasoducto de Morelos, con el objetivo de iniciar análisis para el diseño y desarrollo de tres interconexiones al Gasoducto de Morelos para el transporte de gas natural al Parque Industrial Quetzalcóatl, el Parque Industrial Ciudad Textil y el trayecto Huejotzingo-San Martín Texmelucan.

De acuerdo a información que dio a conocer la Agencia Estatal de Energía, a partir del 2 de julio se iniciarán las mesas de trabajo entre autoridades estatales y empresarios para conectar a más de 20 nuevos clientes industriales.