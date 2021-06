El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) dejó de ser utilizado con fines electorales, ahora es el rostro humano del gobierno del estado, resaltó Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que por primera vez ni una despensa de esta institución se fue para temas electorales, como ocurrió en el pasado. El mandatario local junto con su esposa Rosario Orozco Caballero y autoridades estatales reinauguraron el Centro Cultural y Deportivo "Margarita Maza de Juárez", que tuvo una inversión de 6 millones de pesos.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal dijo que a través del DIF se brinda atención a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a todas las personas desprotegidas, por lo que dejó de ser la institución que era negocio para la clase política y el instrumento electoral para muchos.

“El DIF siempre ha sido en gobiernos anteriores un negocio, siempre lo fue, siempre fue un instrumento electoral, porque del DIF se extraían miles y miles de despensas para fines electorales, hoy no se sacó una sola, una sola de las despensas del DIF no se utilizó por ningún partido y por ningún candidato y eso de verdad revela la fortaleza de la institución”, dijo.

El mandatario local reconoció la labor que realiza todo el personal que labora en el DIF, cuya dirección general está a cargo de Leonor Vargas Gallegos, pues dijo que la institución labora de manera sana y “sin ningún señalamiento de abuso a nadie y todo lo que falta hacer es muchísimo, es muchísimo, no sintamos que hemos resuelto el problema de las necesidades de los niños de los adolescentes, jóvenes, nos falta mucho, pero si tenemos la ruta para poder estar satisfechos, por el cumplimiento de nuestro deber como servidores públicos, pero sobre todo con nuestra tranquilidad interna estar bien tranquilos con lo que estamos haciendo”, dijo el mandatario local.

El gobernador, Miguel Barbosa refirió que la reinauguración de este espacio cultural y deportivo se trata de una obra social que beneficiará a muchas personas: “Es el Puebla de la realidad, que es el Puebla con lo que nosotros estamos ligados, la opulencia no está cerca de la pobreza, no está cerca del sufrimiento, la opulencia es fatuidad, la opulencia es vivir en un mundo que no es éste, es nuestro mundo, vayamos resolviendo todo lo que esté a nuestro alcance hasta el límite de nuestras posibilidades”, dijo el gobernador.

En su intervención, Rosario Orozco Caballero resaltó las acciones de rehabilitación que se hicieron en este espacio que estaba abandonado, dijo que servirá para muchas personas, por lo que se trata de una obra social que ayuda al fomento de la cultura y deporte.

La inversión

En su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Daniel Gámez Murillo, resaltó que se invirtieron 6 millones de pesos, en la rehabilitación del Centro Cultural y Deportivo "Margarita Maza de Juárez".

E funcionario estatal abundó en que “se procuró la dignificación de espacios comunes y de actividades formativas, tales como trabajos de impermeabilización en las azoteas de los espacios existentes, pintura en las áreas deportivas, muros en áreas como el área administrativa, alberca, espacios para artes marciales, canchas, gimnasios, barandales, juegos infantiles, trabajos que por su esmero garantizarán la adecuada durabilidad y conservación”, dijo.

El espacio está ubicado en la Calzada de Los Fuertes y 22 Oriente, que servirá especialmente para las personas que menos tienen, a quienes se les brindará servicios para fortalecer el deporte, la lectura y la cultura entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.