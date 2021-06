En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer su punto de vista en sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana en el país.

En ese sentido, López Obrador informó que analizará los "efectos" de la misma y se mostró contrario al comercio del cannabis.

"Vamos a respetar lo que ha decidido (la SCJN) y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos".

El mandatario federal se comprometió a analizar esta situación con el fin que, desde sus facultades, pueda hacer una reforma a la Ley General de Salud.

La tarde de este lunes 28 de junio, la Suprema Corte determinó con ocho votos a favor y tres en contra, se eliminaron cinco artículos que prohibían el uso lúdico de la marihuana en México.

Descarta comercialización

Al tocar el tema, el presidente también negó tajantemente que se pueda dar la apertura a la venta de la marihuana al señalar que eso permitirá "actividades inmorales'.

"Hay muchos que están pensando en el negocio e incluso que plantean que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública, esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo".

Desde su arribo a Palacio Nacional el pasado 1 de diciembre de 2018, AMLO destacó que la legalización de la marihuana en México ya estaba en marcha.

Uso lúdico ya no está prohibido

Con la determinación de la Suprema Corte acabó un siglo de prohibición absoluta de la marihuana en el país y con ello, se evitará la aplicación de amparos para consumidores y personas que utilizaban la planta de forma medicinal.

Una vez que esta sea aprobada por el Diario Oficial de la Federación (DOF), todo mexicano podrá pedir permisos para consumir de manera privada, cultivar y portar marihuana ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).