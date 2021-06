En Puebla no hay desabasto de medicamentos oncológicos, pues el gobierno del estado emitió una licitación y se compraron 2 mil millones de pesos en los fármacos, refirió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

“Nuestro contrato abierto de medicinas es de 2 mil millones de pesos y por eso en Puebla no hay desabasto en el Sistema de Salud del Estado de Puebla, 2 mil millones. ¿Dónde han visto pronunciamientos de los niños con cáncer en Puebla? No porque los estamos atendiendo, estamos enviando dinero a otras ramas porque no podemos permitir que los niños tengan mayor afectación cuando no hay medicamentos, nos sentimos muy orgullosos de esta decisión”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

A diferencia de lo que ocurre en otras entidades del país, en donde se responsabiliza al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de la faltante de medicamentos para atender a niños con cáncer, en Puebla se previó la situación y se adquirieron para evitar que los menores de edad sean afectados por una escasez.

“Antes de que se vieran estos problemas, decidimos como gobierno del estado adquirir los medicamentos, hicimos un contrato abierto, qué significa abierto que haces una licitación, determinas en favor de equis empresas, establezcas límites y máximos y tienen que ver con estarnos previendo de medicamentos de todo tipo”, dijo el mandatario local.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Antonio Martínez García, refirió que ante un retraso en la entrega de medicamentos por parte del Insabi, por instrucción del gobernador se adquirieron los fármacos de forma independiente a las decisiones federales, por lo que el abasto es del 95 por ciento.

El funcionario estatal refirió que el gobernador giró instrucción para que se comprarán los medicamentos de alta especialidad, especialmente los oncológicos, por lo que “ya tenemos mezclas oncológicas, tenemos abasto del 95 por ciento para el ese tipo de medicamentos, el otro 5 por ciento que escasea a nivel mundial, pero la indicación del gobernador fue precisa y que tuviéramos los medicamentos oncológicos para dar el servicio”, comentó.

Ampliarán Decreto de Reapertura

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que el Decreto de Reapertura Responsable de las Actividades Económicas se ampliará de forma tal que se sigan manteniendo las medidas sanitarias y restricciones, para evitar que los contagios de Covid-19 se eleven.

“Emitiremos el decreto para ampliar en el plazo medidas de prevención, creo que vamos a mantenernos en los mismos términos, no vamos a disminuir la prevención ni las restricciones, estamos en una posición muy abierta, pero tenemos que cuidarnos”, dijo el mandatario estatal.

Refirió que la curva de contagios es variable, pues a este martes se registraron 10 nuevos casos, un nuevo fallecido, cuatro nuevos hospitalizados con un índice de positividad del 12.5 por ciento.

“Queremos mantenernos así porque eso provoca condiciones cada vez mejores del control de salud, sobre el coronavirus, tenemos que contribuir todos a crear escenarios más claros con rumbo al regreso a clases de parte de alumnos y alumnas, eso es parte de lo que estamos valorando y por tanto lo de mañana será un aplazamiento de las mismas condiciones, pero mañana lo presentamos”, dijo el mandatario local.

Cabe mencionar que de más de 6 millones de habitantes en la entidad, poco más de 1.5 millones de poblanos cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19.