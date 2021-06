Ante el comunicado falso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) que circuló por algunos medios sobre una supuesta acción legal sobre la Fundación de las Américas y Fundación Mary Street Jenkins, la prestigiosa entidad educativa desmienten la versión en su cuenta oficial de Twitter.

"La Universidad de las Américas Puebla no ha emitido comunicado alguno", sobre esa supuesta invasión donde participó policía estatal y la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional en su cuenta oficial de Twitter también desmiente la versión difundida a nivel nacional por medios informativos

"La #GuardiaNacional informa que al momento, no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de Las Américas en Cholula, ni con ninguna institución educativa del estado de #Puebla", precisó la instancia Federal en su red tuitera: @GN_MEXICO_.

Será en un periodo razonable cuando la UDLAP, difunda su comunicado oficial por sus medios institucionales.

Así ocurrió

Desempolvan supuesto embargo

Mientras la guerra de intereses económicos de Guillermo Jenkins de Landa en contra de su padre, Guillermo Jenkins Anstead (quien falleció en diciembre pasado) y de su familia ha salpicado a la Universidad de las Américas Puebla con un supuesto embargo del campus realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) este día.

La UDLAP goza de buena salud al pertenecer a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla y no a la Fundación Mary Street Jenkins.

Además Intolerancia Diario, publicó el 14 de febrero de 2017 que un grupo de personas allegadas a Don Guillermo Jenkins Anstead —que pidió la gracia del indulto— ponderaron que la Universidad de las Américas Puebla tiene el control de su propio destino por estar unida a su propia fundación.

Puntualizó que la nota informativa publicada en el portal del diario Reforma en la que destaca un embargo que no desestabiliza la calidad académica ni administrativa de la UDLAP.

La nota publicada en el diario digital nacional indica: “El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó el campus principal de la Universidad de las Américas (UDLA) en San Andrés Cholula, Puebla, como consecuencia una deuda fiscal de la Fundación Mary Street Jenkins.”

La información destaca que el “inmueble, de 657 mil 881 metros cuadrados, fue embargado para garantizar un crédito fiscal de 45.2 millones de pesos por omisiones en pagos de impuestos federales en el ejercicio de 2012, que fue fincado por el SAT desde junio de 2014”.

Detalla que fue en febrero de 2016, el SAT embargó de manera coactiva, es decir, forzosa, el campus de la UDLAP, que está valuado en 2 mil 134 millones de pesos, así como 6.5 millones de pesos que estaban disponibles en una cuenta bancaria, “según documentos consultados hoy por REFORMA”.

La información revela que el 13 de septiembre, el SAT y la Fundación formalizaron el embargo, es decir, la propia contribuyente solicitó a la autoridad fiscal aceptar el inmueble como garantía de su deuda.

En paralelo, la Fundación promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para impugnar el crédito fiscal, que fue fincado por la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT.

El pasado 5 de enero, el SAT se negó a devolver los 6.5 millones como pidió la Fundación, ya que esta cantidad fue aplicada para reducir el monto del crédito fiscal original, que bajó a 41.8 millones de pesos, lo que incluye un cálculo de los recargos que se seguirán generando mientras no se liquide el monto total de la deuda, explica el diario de circulación nacional.

Del diario se desprende que "el crédito fiscal que le fue determinado se encuentra sub judice (en litigio), y hasta en tanto el juicio no sea resuelto en definitiva, los bienes que se encuentran garantizando el mismo no pueden solicitarse en devolución, afirmó el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal en Puebla, Javier González Pioquinto”.

Litigio en desarrollo

El litigio entre la Fundación y el SAT está en etapa de peritajes y puede tomar más de un año, pues el fallo del TFJA será revisable por un tribunal colegiado de circuito, e incluso por la Suprema Corte de Justicia. Si el crédito fiscal es confirmado y la Fundación no paga, en teoría el SAT podría sacar a remate el inmueble de la UDLA, aunque en la práctica es muy poco probable que se llegue a esa situación, reveló Reforma.

“La Fundación, establecida en 1954 por William O. Jenkins, vive desde hace años un severo conflicto entre los miembros de la familia”.

La información subraya que Guillermo Jenkins de Landa acusa a su padre, Guillermo Jenkins Anstead -fallecido en diciembre pasado-, y al resto de la familia de ceder, en abril de 2014, 720 millones de dólares de la Mary Street Jenkins a otra fundación, que ahora tiene su domicilio fiscal en Barbados.

“Uno de los bienes cedidos a la nueva fundación fue precisamente el inmueble de la UDLA, aunque el embargo del SAT fue aplicado más de dos años después, con base en una escritura de 1996 ofrecida por la Mary Street Jenkins para probar que es la dueña”, remata el informativo.

Las fuentes consultadas recordaron que la Fundación Jenkins en su momento llegó a aportar menos del 20 por ciento de los recursos para la manutención de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).