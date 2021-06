El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) ya notificó al Poder Legislativo de Puebla con respecto a los dos municipios, Teotlalco y Miahuatlán, que registraron conflictos electorales que impidieron llevar a cabo comicios para presidentes municipales y diputados locales, por lo que serán las y los diputados quienes en su caso nombren a integrantes de un concejo municipal que entren en funciones el 15 de octubre, en tanto se llevan a cabo las elecciones extraordinarias.

En entrevista, el presidente del Consejo General del IEE, Miguel Ángel García Onofre, indicó que sólo las elecciones a presidentes municipales se vieron afectadas, pero en el caso de las diputaciones locales no cambió el resultado, porque fue una mínima parte de casillas electorales en las que se impidió que las y los ciudadanos ejercieran sus votos.

“En el caso de las diputaciones locales, aun ante la falta de resultados de estas casillas, los resultados se convierten en definitivos porque no van más allá del 20 por ciento de casillas no instaladas, los resultados son válidos, pero en el caso de los ayuntamientos no hay ningún resultado, no hay autoridad electa en estos municipios y ya se puso del conocimiento del Congreso del Estado y la autoridad es a quien le corresponde determinar si se realiza y cuándo se convoca a una elección extraordinaria”, explicó.

El próximo 15 de septiembre entrarán en funciones las y los diputados locales y el 15 de octubre las y los alcaldes, por lo que queda en manos del Poder Legislativo analizar y sesionar para determinar si convoca a elecciones extraordinarias, además del nombramiento de concejos municipales, conforme a lo estipula la Ley Orgánica Municipal.

Suman 177 impugnaciones

Mientras tanto, el consejero el IEE informó que suman 177 impugnaciones para los cargos de diputaciones locales y alcaldías, generalmente son los segundos lugares los que han impugnado las elecciones, por lo que la fecha fatal para la resolución de los expedientes a cargo de los tribunales es hasta que tomen protesta las nuevas autoridades locales.

“El proceso electoral termina con la resolución del último medio de impugnación que se haya presentado y tenemos una buena cantidad de recursos de inconformidad que se han presentado en contra de los resultados de las elecciones”, comentó.

Entregarán 243 inmuebles

A su vez, el funcionario electoral informó que este miércoles serán entregados 243 inmuebles que sirvieron para albergar a los Consejos Distritales y Municipales, además de bodegas, pues así lo estipulan los contratos de arrendamiento.

“Tenemos como fecha límite el 30 de junio para desincorporar estas oficinas, entregar los inmuebles a los propietarios y recuperar el archivo, material electoral y documentación electoral”, explicó Miguel Ángel García Onofre.