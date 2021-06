El gobernador Miguel Barbosa Huerta, anunció que el decreto para la reapertura gradual y responsable de las actividades en Puebla se extiende hasta el 31 de julio, con el objetivo de controlar los contagios de Covid-19 en la entidad, de esta forma permanecerán cerrados antros y bares, pues el estado continúa en semáforo amarillo, con base en los datos de contagios del virus y casos activos de Covid-19.

El mandatario estatal refirió que los 51 nuevos contagios por SARS-CoV-2 y las 105 pruebas realizadas en las últimas horas, significa que las y los ciudadanos no deben bajar la guardia y las autoridades sanitarias alentar a que se mantengan las medidas preventivas para evitar contagios.

“No podemos nosotros disminuir la prevención y las restricciones, por eso solamente vamos a prorrogar por un mes esto que se ha anunciado como un repunte, que no será tercera ola, podría ser aumento de contagios, tenemos que cuidarnos para que no nos pegue”, dijo.

En la explicación, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, informó que se mantienen las mismas restricciones que el decreto publicado el 1 de junio con ello están prohibidas las fiestas patronales, eventos masivos, billares, centros nocturnos como antros y bares.

Además, explicó que en el caso de los deportes profesionales como la lucha libre, siempre y cuando, se cuente con el aval de Protección Civil pueden realizar actividad, en este caso se trata de la obtención del código QR, que se refiere a temas de cumplimiento en las medidas sanitarias.

La funcionaria estatal señaló que la Arena Puebla aún no ha obtenido el código QR, por lo que no puede abrir actividades: “Se mantienen suspendidas fiestas patronales, eventos masivos, no considerados en los decretos, centros nocturnos y bares, me adelanto un poco, desde el decreto pasado quedaron autorizados los deportes profesionales, siempre y cuando hubieran obtenido su código QR que significa la validación de su protocolo sanitario”, dijo.

A su vez, el subsecretario de Administración Jesús Ramírez, explicó que las seis regiones del estado están en amarillo con tendencia estable, pues en la entidad se lleva a cabo un monitoreo de la pandemia de forma aparte a las acciones que a nivel nacional se realizan.

En este orden, explicó que no se trata de una tercera ola de contagios, pero las condiciones no están para considerar a la entidad en semáforo verde, en este orden también se sumó al llamado para que las y los ciudadanos no bajen la guardia ante la enfermedad que ha cobrado más de 12 mil 700 vidas en Puebla.

Decreto permite visitas a los penales

El decreto que fue prorrogado mantiene las medidas sanitarias y restricciones, las fiestas patronales, centros nocturnos y actividades masivas están prohibidas, aunque las visitas a los Centros Penitenciarios no se modifican.



Las visitas a las personas privadas de su libertad deben ser de forma escalonada, tiempos reducidos, sin comida ni objetos personales, por otra parte, el transporte público debe mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas, gel antibacterial y desinfectantes es necesario para todas las actividades.