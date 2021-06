Ante la intervención policial realizada el pasado martes, los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) comenzaron a generar un movimiento libre para obtener firmas de la comunidad con la meta de presentar un pliego petitorio para exigir y demandar la liberación de las instalaciones universitarias, además de mantener al patronato que viene operando en los últimos años con Luis Ernesto Derbez Bautista al frente de la rectoría.

La comunidad estudiantil de la UDLAP en el documento expresó su negativa y rechazo a lo ocurrido la mañana del martes 29 de junio, día en el que estudiantes y trabajadores fueron obligados por efectivos armados de Seguridad Pública Estatal a salir del campus.

“Negamos categóricamente al supuesto nuevo patronato, encabezado por el Sr. Horacio Magaña Martínez, y exigimos la permanencia del patronato actual, como la administración encabezada por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. De la misma manera, demandamos la seguridad de que ninguna de las funciones operativas de la universidad se verá afectada por el acontecimiento ocurrido”, prioriza el pliego petitorio.

Los universitarios recalcaron que la intervención de la UDLAP por elementos armados afectó directamente sus estudios, en la modalidad presencial como en línea web.

“Debido a esto, estudiantes locales y foráneos actualmente se encuentran en la incertidumbre acerca sobre su condición académica y su estancia en San Andrés Cholula”, priorizó el documento.

Ante ese panorama, en el pliego petitorio, se precisó que los egresados con trámites administrativos en curso, también se ven afectados porque no existe una respuesta concreta sobre cómo o cuándo podrán continuar con sus procesos, además los profesores, personal administrativo y de mantenimiento, que están viendo su seguridad laboral y financiera en franco riesgo.

“Los aquí firmantes, todos miembros de la comunidad universitaria, exigimos que: todos los elementos de Seguridad Pública abandonen las instalaciones de la universidad, devolviendo el control a la administración encabezada por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista”, recapituló el documento.

Los universitarios de la UDLAP exigieron también que ninguno de los procesos administrativos o académicos de los estudiantes y egresados se vean dañados por los sucesos que se están registrando.

Además solicitaron que se asegure la integridad de todos los estudiantes que se encuentren aún en los Colegios Residenciales, y el de las familias que habitan en el residencial de la universidad al interior del campus.

La comunidad estudiantil exigió que toda la nómina, tanto de profesores, personal administrativo y de mantenimiento, se siga pagando en tiempo y forma, sin contratiempos, que el patrimonio de la universidad sea devuelto íntegro y en su totalidad a la comunidad.

El pliego petitorio exhortó a Horacio Magaña Martínez, quien supuestamente encabeza al nuevo patronato, presente una declaración oficial debidamente avalada por la ley a la comunidad respecto a los hechos ocurridos al seno de la universidad y a su supuesto nombramiento como presidente del Patronato de la Fundación de las Américas Puebla.

“Queremos recalcar que la ocupación de una institución educativa por parte de fuerzas de Seguridad Pública es un atentado no sólo a nuestra comunidad universitaria, sino a la comunidad universitaria a nivel nacional. Los acontecimientos ocurridos en el campus son un atropello, un hecho arbitrario e ilegal, que no puede tener lugar en nuestro país. Exhortamos a las partes involucradas en este conflicto legal a resolverlo de una manera que no afecte, de ninguna forma, a la comunidad universitaria ni a los integrantes que laboran en ella”.