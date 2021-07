Con la finalidad de fomentar la cultura de la participación ciudadana y fortalecer las políticas para incrementar la seguridad pública, la alcaldesa de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, inauguró seis murales, ubicados en diferentes puntos del municipio, los cuales son alusivos a los temas de prevención del delito, violencia contra las mujeres, trata de personas, así como la cultura de la paz.

Lupita Daniel, indicó que estos murales a cargo de la Subdirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, forman parte de las acciones preventivas contempladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género como mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, dando cumplimiento al Convenio de Colaboración Interinstitucional en el marco del Programa Específico de Prevención en Atención a los 20 municipios con mayor incidencia delictiva, que se celebró entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y el ayuntamiento de Cuautlancingo.

Asimismo, expresó que la administración está comprometida con las mujeres y los niñas, destacó que en los murales se encuentran los números de emergencia.

Recordó que en días recientes en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, fue inaugurada la Unidad de Atención de la Mujer UAM, con estas acciones se apuesta a la prevención de más delitos contra la mujer, además de apoyar con atención psicológica, jurídica y de trabajo social a las personas que atraviesan por una situación de riesgo.

Raúl, originario de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla y propietario de la barda, en donde se plasmó el primer mural, reconoció que la violencia contra la mujer es un problema en el cual todos los ciudadanos deben involucrarse: “Es para mi, un honor, que me hayan tomado en cuenta, cuando me realizaron la solicitud, no dudé en ningún momento, me gusta participar, en donde se fomente el respeto, el valor, soy hijo, soy esposo y soy padre de una niña, espero algún día, escuchar que se ha erradicado la violencia o que ha disminuido”.

Por su parte, la Subdirectora de Prevención del Delito y Atención a Víctimas del municipio de Cuautlancingo, Ana Gabriela Daniel Palma, indicó que de esta manera se refuerzan las estrategias de vinculación con la ciudadanía contra la violencia de género, en donde se labora de manera coordinada con la Fiscalía General de la República.

Los murales se encuentran en la calle Galeana y en la Avenida Díaz Ordaz en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla; cancha deportiva de la calle Nápoles; Unidad Habitacional Obreros Independientes VW 2, de Sanctorum; en la cabecera municipal, se encuentran en la calle Uranga, esquina Privada Uranga en el Barrio del Calvario; en la calle San Felipe de Jesús, esquina calle 5 de Mayo; en la Reserva Territorial Quetzalcóatl, se ubica en la la Avenida Huaxteca en la colonia Bello Horizonte.

Finalmente, Lupita Daniel, agregó que es de suma importancia trabajar de la mano con la ciudadanía para disminuir la incidencia delictiva y promover la cultura de la denuncia, proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo armónico de las familias y que estas acciones ayudan a prevenir situaciones de violencia y delincuencia.