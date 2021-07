La revista Variety informó que una jueza rechazó la solicitud realizada por Britney Spears en noviembre pasado para retirar por completo al padre de la cantante, James Spears, de la tutela.

La jueza Brenda Penny denegó la solicitud hecha por Samuel Ingham III, abogado de la cantante para destituir a su padre como único tutor, de acuerdo a nuevos documentos judiciales presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles.

Sin embargo, la resolución no puede ser considerada una respuesta directa al testimonio emitido por Britney el 23 de junio pasado, pues la jueza no puede emitir fallos relacionados a las declaraciones que rindió pues no se ha presentado una nueva solicitud para la tutela.

En noviembre de 2020, el abogado de la artista pidió al tribunal expulsar a Jamie Spears como administrador de la herencia de Britney y que en su lugar se pusiera a la firma privada Bessemer Trust para gestionar su patrimonio.