La regularización de las rutas del transporte público, la modernización, que incluye equipo de tecnología como cámaras y botones de pánico; generar competencia leal, así como terminar con el transporte pirata, son algunos de los acuerdos del gobernador Miguel Barbosa Huerta con concesionarios del transporte público.

El pasado miércoles se llevó a cabo la reunión entre concesionarios del transporte público, taxis ejecutivos como Uber y Cabify , así como del tipo mercantil, con el objetivo de que se cumplan acuerdos pactados desde 2019.

“Revisamos el tema de la modernización del transporte, que es asunto a resolver, me da mucha vergüenza decir que falló la SMT, tenemos todos los mecanismos y tecnología que vamos a proponer y la regularización de las rutas, de las concesiones y para ambos casos, para taxistas y transportistas, el tema de los piratas”, comentó el gobernador.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta reconoció que desde 2019 y hasta inicio de este 2021 fue tiempo perdido en la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues exfuncionarios encabezados por Guillermo Aréchiga Santamaría no cumplieron con el compromiso de modernización, por el que se otorgó la autorización en el incremento de la tarifa del transporte público.

A su vez, ventiló que se cometieron actos de corrupción, además puntualizó la importancia de erradicar al transporte que opera en la ilegalidad y que muchas veces, los operadores de estas unidades provocan accidentes.

“Los acuerdos son ir a la regulación de todo, crear condiciones para que no haya una competencia desleal entre esos dos tipos de servicios públicos, todo eso hablamos y con muchísimos acuerdos que la Secretaría de Movilidad junto con los permisionarios y aplicaciones van a estar desarrollando […] lo que pasó en los dos años perdidos, con los mandos de la SMT anterior, tuvo que ver con que confié en que se iban a dar las cosas, pero encontré con que esos mandos quisieron mantener al mismo nivel todos para beneficiarse”, dijo.

El mandatario estatal refirió que se tiene que revisar el tema de la operación de las grúas y los corralones, para evitar que se caiga en abusos cuando haya algún accidente de tránsito, pues todos están expuestos a este tema.

Antorcha Campesina

A su vez, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que pronto se reunirá con integrantes de la organización Antorcha Campesina, pero advirtió que nunca les dará dinero público de manera gremial, pues los apoyos de su administración, de los diferentes programas sociales son para las familias sin condicionamientos.

Después de que la organización afirmó que hay una instrucción de su gobierno para arrebatar triunfos electorales en algunos municipios, el mandatario local dijo que eso es un asunto específicamente del Instituto Electoral del Estado (IEE). Reiteró que por primera vez en la historia de Puebla, el gobierno del estado no influyó en el proceso electoral.

“Pronto buscaré a la gente de Antorcha Campesina para platicar y dialogar pero nunca les daré un peso de manera gremial, beneficiaremos a la gente de Antorcha Campesina porque son poblanos y poblanos, sí, puede ser que tenga más recursos que el gobierno del estado, mi respeto para Antorcha Campesina, pero en el caso particular de reconocer resultados o no reconocer no es mi competencia, aquí no es el Instituto Electoral del Estado, aquí no hay actas, boletas, aquí no sesiona nadie en materia electoral”, apuntó.

Privilegia AMLO sociedad más equitativa

En otro punto, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que a tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el espíritu del mandatario federal es generar una sociedad más equitativa, sin desigualdades y con oportunidades para todos.

“Todo esto implica un gran esfuerzo, y todo esto implica la solidez de los principios y no está sujeto a presiones como siempre se quiere en muchas partes del país a nivel federal y a nivel local, llegan los grupos de interés y cuando se ven afectados sus privilegios, reaccionan. Un gobierno que ve que una sociedad funcione mejor sin privilegios y que se ajusta al privilegio de la ley y es el espíritu del mensaje de ayer”, refirió.

El gobernador respaldó el trabajo que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal y su administración es aliada de las acciones que se realizan a nivel federal, pues en México ya se vive una transformación.